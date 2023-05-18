JLR’den elektrikli araçlar için dev yatırım

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu Jaguar Land Rover (JLR), elektrifikasyon yol haritasını açıkladı.

Elektriğe geçiş planları çerçevesinde JLR’ın İngiltere’deki Halewood Fabrikası, yeni nesil kompakt ve tamamen elektrikli araç üretimine ev sahipliği yapacak. Önümüzdeki beş yıl içinde elektrifikasyon dönüşümü için 15 milyar sterlin yatırım yapacağını açıklayan şirket, Reimagine Stratejisi kapsamında Land Rover tarafında 2030’a kadar tüm modellerinin elektrikli versiyonlarını üretecek. Jaguar ise bu süreçte tamamen elektrikli bir marka haline gelecek. Ayrıca JLR, 2039 yılına kadar tedarik zincirinden üretim süreçlerine tüm operasyonlarında karbon nötr hale gelme hedefleriyle ilgili de önemli adımlar attıklarının altını çiziyor.

İlk elektrikli Range Rover 2023 yılında tanıtılacak

Elektrifikasyon yolculuğunu hızlandıran JLR, bir sonraki nesil orta boy SUV mimarisini tamamen elektrikli hale getiriyor. Elektrikli mobiliteyi önceliklendirme planları kapsamında önümüzdeki beş yıl boyunca 15 milyar sterlin yatırım yapacağını açıklayan şirket, ilk tamamen elektrikli Range Rover modelini 2023 yılının son çeyreğinde tanıtacak. Yeni nesil orta boy modern lüks SUV’ların ilki, Range Rover ailesinden ve tamamen elektrikli bir model olacak. Ayrıca 2025 yılında Merseyside’daki Halewood üretim tesisinde üretilecek. JLR, pazar beklentilerine bağlı olarak Range Rover ve Range Rover Sport’un esnek modüler mimari (MLA) yapısı sayesinde içten yanmalı motor, hibrit ve tamamen elektrikli motor seçeneklerini de sunmaya devam edecek.

Yeni elektrikli Jaguar modellerinin ilki 2025’te yollara çıkıyor

Elektrikli üç yeni Jaguar modelinin dünya tanıtımı için sona yaklaşıldığını belirten Jaguar Land Rover CEO’su Adrian Mardell, müşteri teslimatlarının 2025 yılında yapılmaya başlanmasını öngördüklerini paylaştı. Batı Midlands’ta üretilecek dört kapılı bir GT olacağı duyurulan yeni Jaguar, önceki elektrikli Jaguar modellerinden daha yüksek güç sunarken 700 km’ye kadar da menzile sahip olacak. Yeni gövde mimarisi JEA üzerine inşa edilecek 4 kapılı GT Jaguar ile ilgili daha fazla ayrıntının bu yılın ilerleyen dönemlerinde açıklanması planlanıyor.