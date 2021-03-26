Citroen Türkiye’nin Pazarlama Direktörü Zeynep Durusu oldu

CARMEDYA.COM – Citroen markasının Ürün, Kampanya ve Fiyatlandırma Müdürlüğü görevini 1 Mart 2019 tarihinden beri başarıyla yürüten Zeynep Durusu, 11 Mart 2021 itibariyle Citroen Türkiye Pazarlama Direktörlüğü görevini Selen Alkım’dan devraldı.

Sankt Georg Avusturya Lisesi’nden mezun olduktan sonra, Koç Üniversitesi İşletme Bölümü’nü bitiren Zeynep Durusu, otomotiv kariyerine 2004 yılında Mercedes Benz Türk’te başladı. Yaklaşık 17 yıldır otomotiv sektöründe, Bayi Geliştirme, Ürün ve Pazarlama departmanlarında görev alan Zeynep Durusu, 1 Mart 2019 tarihinde Stellantis Grup şirketi olan Groupe PSA Türkiye bünyesindeki Citroen Türkiye Ürün, Kampanya ve Fiyatlandırma Departmanını yönetmeye başladı.

Evli ve iki kız çocuk annesi olan Zeynep Durusu görevine, 11 Mart 2021 tarihi itibariyle Citroën Türkiye Pazarlama Direktörü olarak, Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım’a bağlı olarak devam edecek.