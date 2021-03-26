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Citroen Türkiye’nin Pazarlama Direktörü Zeynep Durusu oldu

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Citroen markasının Ürün, Kampanya ve Fiyatlandırma Müdürlüğü görevini 1 Mart 2019 tarihinden beri başarıyla yürüten Zeynep Durusu, 11 Mart 2021 itibariyle Citroen Türkiye Pazarlama Direktörlüğü görevini Selen Alkım’dan devraldı.

Sankt Georg Avusturya Lisesi’nden mezun olduktan sonra, Koç Üniversitesi İşletme Bölümü’nü bitiren Zeynep Durusu, otomotiv kariyerine 2004 yılında Mercedes Benz Türk’te başladı. Yaklaşık 17 yıldır otomotiv sektöründe, Bayi Geliştirme, Ürün ve Pazarlama departmanlarında görev alan Zeynep Durusu, 1 Mart 2019 tarihinde Stellantis Grup şirketi olan Groupe PSA Türkiye bünyesindeki Citroen Türkiye Ürün, Kampanya ve Fiyatlandırma Departmanını yönetmeye başladı.

Evli ve iki kız çocuk annesi olan Zeynep Durusu görevine, 11 Mart 2021 tarihi itibariyle Citroën Türkiye Pazarlama Direktörü olarak, Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım’a bağlı olarak devam edecek.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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