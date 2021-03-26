Buradasınız
Home > Güncel > Opel Türkiye Satış Direktörlüğü görevi Yiğit Yantaç’ın

Opel Türkiye Satış Direktörlüğü görevi Yiğit Yantaç’ın

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Opel Türkiye Satış Müdürü olarak görev alan Yiğit Yantaç, Opel Türkiye Satış Direktörü pozisyonuna atandı.

2007 yılında Koç Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olan Yiğit Yantaç iş hayatına yabancı bir bankanın strateji departmanında başladı. Yaklaşık 12 yıl bankacılık sektöründe çalışan, yüksek lisansını da Finans alanında tamamlayan Yiğit Yantaç’ın kariyeri, Stellantis grup şirketi olan Groupe PSA Türkiye ile 4 Mart 2019 tarihinde Opel markasından sorumlu Finans Müdürlüğü göreviyle kesişti.

3 Şubat 2020 tarihi itibariyle Opel Türkiye’nin Satış Müdürü olarak çalışmaya başlayan evli ve 1 erkek çocuk babası olan Yiğit Yantaç görevine, 1 Nisan 2021 tarihi itibariyle Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin’e bağlı Opel Türkiye Satış Direktörü olarak devam edecek.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

    Benzer yazılar

    Menzili artan BMW i3 (120 Ah) Türkiye’de satışa sunuldu

    Toyota’dan Cenevre’de 3 Dünya 1 Avrupa Tanıtımı

    Yukarı