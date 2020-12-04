Ahmet Yüce’ye Çek Liyakat Madalyası

CARMEDYA.COM – Yüce Auto Skoda Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce, Çekya Dışişleri Bakanlığı “Diplomasi Liyakat Madalyasına” layık görüldü.

Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek tarafından yapılan açıklamada liyakat madalyası sahibi Ahmet Yüce’nin yaşamı boyunca Türkiye-Çekya ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik çaba ve gayretleri takdir edildi. Çekya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Liyakat Madalyası, pandemi önlemleri nedeniyle Çekya’nın Türkiye Büyükelçiliği aracılığıyla Yüce Auto Skoda Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce’ye takdim edileceği bildirildi.

Çek otomobil markası Skoda’nın Türkiye distribütörlüğünü 1989 yılından bu yana sürdüren Yüce Auto Skoda Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce, Skoda markasını temsil etmenin yanında önemli bir misyon daha üstlendiklerini söyleyerek “Marka işbirliğimizin yanı sıra kadim Türk ve Çek halklarının dayanışmasına ve kültür başta olmak üzere her türlü sosyal işbirliğine katkı sağlamak en büyük amacımızdı. Kurucumuz merhum Orhan Yüce’nin izinden giderek ilişkilerimizi yalnızca ticari faaliyetlerimiz ile sınırlı tutmadık. Bu anlamda iki ülkeyi ileriye taşırken, geçmişi yüzyıllara dayanan iki halkın refah ve mutluluğunu da kendimize görev edindik. Layık görülen liyakat madalyası bu anlayışımızın Çekya tarafından takdir edilmesinin güzel bir göstergesidir” dedi.

Yüce, Çekya tarafından verilen Liyakat Madalyasını kendisine destek veren herkes adına aldığını da sözlerine ekleyerek “ Bu takdir 65’inci yılını kutlayan Yüce Auto ve benim için büyük bir onur. Bu madalya için başta merhum Orhan Yüce’ye, Türkiye ve Çekya devletlerine, ortağımız Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk’e, çalışma arkadaşlarım ile birlikte Türkiye’deki ve tüm dünyadaki ŠKODA ailesine teşekkür ediyorum. Çekya ve ŠKODA markası ile bugüne kadar temeli dostluk ve saygıya dayanan ilişkilerimiz bundan sonra da artarak devam edecektir” şeklinde konuştu.

Diplomasi Liyakat Madalyası, 2018 yılından bu yana Çekya Cumhuriyeti’nin dış ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlayan yabancı ülke vatandaşlarına veriliyor.