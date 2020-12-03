KIA’dan yıl sonuna özel Sportage kampanyası

CARMEDYA.COM – Anadolu Grubu şirketlerinden Çelik Motor’un markası KIA, Sportage modeli için aralık ayına özel olarak 100 bin TL’ye 24 ay yüzde 0,89 faiz kampanyası başlattı.

Makyajlanan Rio’yu 139 bin 400 TL ve tasarım ödüllü Stonic’i 169 bin 900 TL’den satışa sunan KIA, ayrıca Bongo’da 50 bin TL’ye 12 ay boyunca yüzde 0 faiz fırsatı sunuyor.

Picanto, Ceed, XCeed ve Niro’ya özel faiz fırsatları

Picanto ile Ceed’in benzinli versiyonu 50 bin TL’ye 18 ay 0,89 faiz fırsatıyla yeni otomobil satın almak isteyenlerin beğenisine sunuluyor.

XCeed ile hibrit motorlu Niro da, Sportage’da olduğu gibi 100 bin TL’ye 24 ay yüzde 0,89 faiz avantajıyla yeni yıla yeni bir SUV ile girmek isteyenleri KIA Yetkili Satıcılarında bekliyor. Sportage, XCeed ve Niro’da sunulan avantajlı faiz fırsatları Ceed’in dizel versiyonunda da uygulanıyor.