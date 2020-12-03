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KIA’dan yıl sonuna özel Sportage kampanyası

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Anadolu Grubu şirketlerinden Çelik Motor’un markası KIA, Sportage modeli için aralık ayına özel olarak 100 bin TL’ye 24 ay yüzde 0,89 faiz kampanyası başlattı.

Makyajlanan Rio’yu 139 bin 400 TL ve tasarım ödüllü Stonic’i 169 bin 900 TL’den satışa sunan KIA, ayrıca Bongo’da 50 bin TL’ye 12 ay boyunca yüzde 0 faiz fırsatı sunuyor.

Picanto, Ceed, XCeed ve Niro’ya özel faiz fırsatları

Picanto ile Ceed’in benzinli versiyonu 50 bin TL’ye 18 ay 0,89 faiz fırsatıyla yeni otomobil satın almak isteyenlerin beğenisine sunuluyor.

XCeed ile hibrit motorlu Niro da, Sportage’da olduğu gibi 100 bin TL’ye 24 ay yüzde 0,89 faiz avantajıyla yeni yıla yeni bir SUV ile girmek isteyenleri KIA Yetkili Satıcılarında bekliyor. Sportage, XCeed ve Niro’da sunulan avantajlı faiz fırsatları Ceed’in dizel versiyonunda da uygulanıyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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