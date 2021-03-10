Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım oldu

CARMEDYA.COM – Stellantis Groupe şirketi olan Groupe PSA Türkiye bünyesindeki Citroën markasında 11 Mart 2021 tarihi itibariyle Selen Alkım genel müdür olarak atandı.

Citroën markasının, Türkiye’de satış, pazarlama, parça ve servis operasyonlarının Groupe PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille’in liderliğinde yönetilmeye başlandığı ilk günden itibaren, markanın Pazarlama Direktörü olarak görev alan Selen Alkım, 11 Mart 2021 tarihi itibariyle Citroën Türkiye Genel Müdürü olarak, Groupe PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille’a bağlı görevine devam edecek.

Groupe PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille, Selen Alkım’ı yeni görevinde şu sözleriyle tebrik etti; “Citroën markasının son dönemde gösterdiği başarılı yükselişinin önemli bir parçası olan Selen Alkım, güçlü bir otomotiv geçmişine sahip bir profesyonel. Kendisinin liderliğinde Citroën Türkiye ekibi ve güçlü bayi ağımız ile yeni başarılar elde edeceklerine inancım tam’

Citroën Türkiye Genel Müdürlüğü görevine atanan 1980 doğumlu evli ve 1 çocuk annesi olan Selen Alkım, St.Joseph Fransız Lisesi’nden mezun olduktan sonra, üniversite eğitimini Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı. 2005 yılında Paris’te yüksek lisansını tamamlayan Selen Alkım, yaklaşık 15 yıldır süren otomotiv kariyerine 2006 yılında Satış Sonrası Hizmetler Departmanı’nda başladı. Kariyeri boyunca farklı otomotiv markalarının, Ürün, Statejik Planlama ve Pazarlama fonksiyonlarının yöneticiliğini yapan Selen Alkım, 3 Aralık 2018 tarihinden bu yana Groupe PSA Türkiye bünyesinde çalışıyor.