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Alfa Romeo’dan mart kampanyası

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Alfa Romeo, özel indirimler sunulan mart ayı kampanyasını duyurdu.

Kampanya kapsamında ay boyunca dizel otomatik Giulietta’nın Sprint versiyonları 299 bin 900 TL’lik başlangıç fiyatı ile satışa sunuluyor.

Sportif tasarımıyla dikkat çeken Sprint versiyon Giulietta’larda, 18 inçlik alüminyum jantlar, 6,5” Dokunmatik Ekran ve Türkçe Navigasyon, kırmızı dikişli kumaş -Alcantara- spor koltuklar, sportif süspansiyon ve arka park sensörleri gibi özellikler bulunuyor.

Mart ayında Alfa Romeo’nun sportif SUV’u Stelvio ve performanslı sedanı Giulia sahibi olmak isteyenlere ise 70 bin TL değerinde Premium Pack donanım paketi hediye ediliyor. Alfa Romeo Stelvio ve Giulia için ay boyunca 360 bin TL’ye 18 ay vadeli, yüzde 0,99 faiz oranlı kredi imkânı da sunuluyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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