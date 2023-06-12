Rolls-Royce Spectre’nin küresel testleri sona erdi

CARMEDYA.COM – Rolls-Royce Motor Cars, tamamen elektrikli otomobili Spectre modelinin 2,5 milyon kilometrelik test sürecinin sonuçlandığını duyurdu.

Farklı bölgelerde -40°C ile +50°C arasında değişen sıcaklıklara ve Kuzey Kutbu’ndaki kar, buzdan çöllere, yüksek dağ geçitlerine ve dünyanın mega şehirlerine kadar uzanan koşullarda marka, 120 yıllık tarihindeki en zorlu geliştirme sürecini tamamladığını açıkladı.

Testler boyunca gerçek yol koşullarında Spectre modelinin performansla ilgili işlevlerinin her biri, Rolls-Royce mühendisleri tarafından en ince ayrıntısına kadar gözlemlendi, analiz edildi ve ayarlandı.

Otomobili test etmek için toplam 50 bin saatten fazla zaman harcandığını belirtilirken, model Life Style analizi içeren ek bir test sürecine de tabi tutuldu.

Ek test programı, müşterilerin mühendislerin yeni bir Rolls-Royce’a getirilmesi muhtemel çok özel talepleri tahmin etmelerine, nihai mühendislik ve moda deneyiminin uygun özellikleri ve tepkileri içermesini sağlamalarına olanak tanıyor. Mühendisler bu bilgiyi kullanarak, belirli bir alaka düzeyine sahip bir dizi değişkeni değerlendirdiler.

Bu test aynı zamanda, dört tekerlekten çekiş sistemi gibi özelliklerin sınırlı alana sahip yollarda gerekli manevra kabiliyeti avantajlarını sunmak için de önemli geliştirmeler içeriyor.

Aracın teknik özelliklerinde veya performansında gerekli ayarlamaları vurgulamak için, testin Life Style Analizi aşaması teknik yol testinde olduğu gibi uygulanıyor.