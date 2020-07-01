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J.D. Power oylamasında KIA’nın dört aracı öne çıktı

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – KIA, ABD’li saygın otomotiv araştırma şirketi J.D. Power tarafından gerçekleştirilen “İlk Kalite Araştırması”nda dört modeliyle ilk 10 sıralık listeye girmeyi başardı.

26 segmentte 189 aracın, 87 bin 282 kişinin deneyimleyip puanlamasıyla gerçekleşen yıllık rapor listesinde KIA, 4 modeliyle yer aldı. Sürücülerin 90 gün boyunca deneyimledikleri, sürüş deneyimi, motor ve şanzıman performansı gibi pek çok kriterin değerlendirildiği araştırmada KIA en az kalite sorunuyla karşılaşan marka oldu.

Araştırmanın sonucunda ilk 10 sıradaki araçlardan dördü KIA modeli oldu. Küçük sınıftaki Soul, SUV sınıfındaki Sorento, kompakt sınıftaki Cerato ve minivan sınıfındaki Sedona listeye girdi.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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