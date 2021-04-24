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Peugeot’dan KOBİ’lere özel Rifter kampanyası

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Peugeot’nun hafif ticari araç modeli Rifter, bahar dönemine özel cazip fiyat avantajlarıyla KOBİ’lerin karşısına çıkıyor.

Bu kapsamda, Active PRO paketine sahip Rifter’lar, 20 bin TL’ye varan indirimle birlikte 190 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

KOBİ’lere özel avantajlı fiyatla satışa sunulan modelin Active PRO paketinde; 8 inç renkli dokunmatik ekran, Mirror Screen (Apple Carplay / Android Auto), elektrikli arka camlar, arka park sensörü, deri direksiyon simidi, direksiyona entegre müzik sistemi ve dokunmatik ekran kontrolleri ile yağmur sensörlü Magic Wash silecekler standart olarak yer alıyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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