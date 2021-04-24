Peugeot’dan KOBİ’lere özel Rifter kampanyası

CARMEDYA.COM – Peugeot’nun hafif ticari araç modeli Rifter, bahar dönemine özel cazip fiyat avantajlarıyla KOBİ’lerin karşısına çıkıyor.
Bu kapsamda, Active PRO paketine sahip Rifter’lar, 20 bin TL’ye varan indirimle birlikte 190 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
KOBİ’lere özel avantajlı fiyatla satışa sunulan modelin Active PRO paketinde; 8 inç renkli dokunmatik ekran, Mirror Screen (Apple Carplay / Android Auto), elektrikli arka camlar, arka park sensörü, deri direksiyon simidi, direksiyona entegre müzik sistemi ve dokunmatik ekran kontrolleri ile yağmur sensörlü Magic Wash silecekler standart olarak yer alıyor.