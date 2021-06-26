Renault Grubu ve STMicroelectronics güçlerini birleştirdi

CARMEDYA.COM – Renault Grubu, 2026’dan itibaren üretilecek elektrikli ve hibrit araçların gelişmiş güç yarı iletkenlerini tedarik etmek üzere STMicroelectronics’i inovasyon ortağı olarak seçti.

Söz konusu stratejik ortaklık çerçevesinde STMicroelectronics, Renault Grubu için batarya elektrikli ve hibrit araçların güç elektroniği sistemlerine yönelik ürün ve çözümler tasarlayacak, geliştirecek, üretecek ve tedarik edecek. Söz konusu ürün ve çözümler; güç kayıplarını azaltıp, verimliliği artırarak elektrikli araçların sürüş menzilini ve şarj sürelerini iyileştirecek. Böylece daha düşük pil maliyetleri, şarj başına daha fazla kilometre, daha kısa şarj süresi ve daha düşük kullanıcı maliyeti olmak üzere bir dizi avantaj ortaya çıkacak.

2 şirket, Renault Grubu’nun STMicroelectronics’e ait geniş bant aralıklı yarı iletken teknoloji ve ürünlerini kullanan elektrikli ve hibrit araçlara yönelik uygulamalarının, güç performansını iyileştirmek amacıyla birlikte çalışacak. Renault Grubu’nun Silisyum Karbür (SiC) cihazlar, Galyum Nitrür (GaN) transistörler ve ilgili çözüm ve modüller için gerekli teknoloji ihtiyaçlarını karşılayan verimli, doğru boyutlandırılmış ve modüler bileşenlerin geliştirilmesi konusunda iş birliği yapılacak. Renault’nun inovasyon ortağı STMicroelectronics, 2026-2030 yılları arasında bu güç modüllerinin ve transistörlerin yıllık kullanımı için garanti edilen adetleri sağlayacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Renault Grubu CEO’su Luca de Meo, “Elektrikli ve hibrit araç bataryalarımızın enerji kapasitesini, yolda ve şarj sırasındaki performanslarını daha da iyileştirmek için gelişmiş güç elektroniklerini sistemlerimize entegre etmek ve birlikte yeni teknolojiler geliştirmek üzere pazar lideri STMicroelectronics ile çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu ortaklık, boşa harcanan enerjiyi yüzde 45 ve elektrikli güç-aktarma sistem maliyetini yüzde 30 azaltmaya yardımcı olacak önemli bileşenlerin gelecekteki tedarik sürecini güvence altına alıyor. Ek olarak elektrikli araçları uygun fiyatlı, karlı ve popüler yapma hedefimizi gerçekleştirmemize yardımcı oluyor” dedi.

STMicroelectronics Başkan ve CEO’su Jean-Marc Chery ise şunları söyledi; “ST, mobilite endüstrisinin elektrikli platformlara geçmesini sağlayan gelişmiş güç yarı iletkenlerinin geliştirilmesinde ön saflarda yer alan bir dünya devi. Silisyum Karbür ve Galyum Nitrür gibi gelişmiş malzemelere dayanan daha verimli ürün ve çözümlerle Renault Grubu’nun yeni nesil elektrikli ve hibrit platform stratejisini destekleyeceğiz. ST ve Renault Grubu, daha sürdürülebilir bir ulaşım için ortak bir vizyonu paylaşıyor. Bu ortaklık, ulaşım endüstrisi ve tedarik zinciri tarafından başlatılan karbon nötr sürecinde önemli bir adım olacak.”

Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir teknoloji, hem Renault Grubu’nun hem de STMicroelectronics’in vizyon ve çözümlerinin merkezinde yer alıyor. Bu ortaklık ST için, teknoloji ve ürünlerin her türlü sistem ve cihazda daha sürdürülebilir ulaşım sağlarken, aynı zamanda gelişmiş güç ve enerji yönetiminin nasıl oluşturulduğunu gözler önüne seriyor. Renault Grubu, 2040 yılına kadar Avrupa’da ve 2050 yılına kadar dünya genelinde karbon nötr olmayı hedefliyor. Tamamen elektrikli ve hibrit araçlar için daha verimli teknolojilere geçiş ve iyileştirilmiş güç performansı ise grubun hedeflerine ulaşmak için karbon emisyonlarının azaltmasına yardımcı olacak.