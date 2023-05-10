Scania’dan yeni amiral gemisi: Super

CARMEDYA.COM – Scania’nın ilk üretiminin üzerinden 60 yıl geçtikten sonra tekrar yollara çıkan Super modeli, 2024 yılının 2. çeyreğinde Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor.

Model, tamamen Scania içinde tasarlanan ve İsveç mühendislik kalitesini yansıtan şasi, şanzıman, diferansiyel, D formlu yakıt deposu, daha yüksek frenleme torklu retarder ve motor ile öne çıkıyor ve emisyon normlarına uyumu sadece SCR kullanarak gerçekleştiriyor. Yeni 13 litrelik motorlar, en yeni Opticruise G33 şanzımanla birleştirildi. Bu, sürücünün, hızlı vites değişimi ve kesintisiz torkla farklı bir sürüş deneyimi ve sürüş konforu yaşarken, her koşulda iyi yakıt ekonomisi elde etmesini sağlıyor.

Doğuş Otomotiv Scania Genel Müdürü Tolga Senyücel, Super modelinin Avrupa pazarlarında şimdiden büyük ilgi gördüğünü belirterek “Super’de bulunan yeni motor, bir önceki versiyonuna göre, diğer aktarma organlarının da katkısı ile yüzde 8 yakıt tasarrufu sunuyor. Avrupa’nın en prestijli ödüllerinden olan Greentruck ödülü Scania Super ile üst üste 6. Kez Scania’ya geldi. Yakıt tasarrufunda rakipsiz bir konuma geldi. Yeni motor, yeni şasi, yeni diferansiyel ve yeni şanzıman, opticruise ile birleştiğinde araç kullanıcısına keyifli bir sürüş sunarken, araç sahibine de ciddi anlamda bir kazanç yaratıyor. 2024 yılının 2.nci çeyreğinde Türk kullanıcıları ile buluşturmayı hedefliyoruz. Super, satışlarımıza ciddi bir ivme kazandıracaktır” şeklinde değerlendirdi.

Yüzde 8’e varan tasarruf

Model, bütünüyle baştan tasarlanan tek parçalı silindir kapağı sayesinde (CRB) motor freni seçeneği sunulabiliyor. Üstten çift eksantrik mili, rijid kapak tasarımı ile 250 bara ulaşan silindir tepe basıncı, ikiz SCR dozlamalı emisyon kontrol sistemi, yeni yakıt pompası, azaltılan iç sürtünme kayıpları, yeni motor kontrol ünitesi ve yazılım gibi geliştirmelerle, sadece motor özelinde mevcutlara oranla yüzde 5,2 mertebesinde yakıt ekonomisi sağlıyor. Yeni 13 lt SUPER motor ailesi 500 bg 2650 Nm ve 560 bg 2800 Nm seçenekleri ile sunuluyor. Yenilenen güç ve aktarma organlarının tamamında yapılan iyileştirilmelerle, toplam yakıt ekonomisi yüzde 8’e ulaşıyor.

Yeni modüler şasi

Güç ve aktarma organları yenilenen Super modelinde yer alan yeni modüler şasinin delik şablonu sayesinde yakıt deposu gibi ekipmanların şasinin önüne veya arkasına doğru yerleşiminin tercih edilebilmesi ile üst yapıcılara montaj kolaylığı sağlarken, ağırlık merkezini de uygun şekilde ayarlayarak, yasal dingil yük sınırları aşmadan faydalı yükün artırılabilmesine olanak tanıyor.

Yeni tasarım yakıt depoları

Yeni şasi için geliştirilen yakıt depolarının dayanıklılığı arttıran D formu, üç değişik kesitte ve farklı boylarda sunulan seçenekleri ile hem her amaca uygun yakıt kapasitesi hem de yerden yüksekliğin kritik olduğu yol dışı inşaat, madencilik gibi uygulamalar için fiziksel uygunluk sağlıyor. Yine Scania mühendisleri tarafından geliştirilen ve yakıt pompası, filtre ve dönüş rezerv tankını içeren FOU (Fuel Optimizer Unit) sayesinde depo hacminden daha verimli şekilde faydalanmak, ölü hacmi azaltmak ve daha küçük depolarla aynı menzillere ulaşmak mümkün oluyor.

Yeni şanzıman

Yine sıfırdan tasarlanan yeni şanzıman eşleneceği motor torkuna uygun olarak G33CM (3300 Nm) ile sunuluyor. Değişken yağ hacmi, sprey yağlama, vites geçişleri için senkromeçler yerine kullanılan 3 adet şaft freni, genişletmiş dişli oranı dağılımı, tüm seçeneklerde bulunan overdrive (OD) ve süper karınca vitesleri ve geri vites için planet dişli mekanizması kullanımı ve yeni OPC yazılımı gibi unsurlarla şanzıman, mevcut nesle göre yüzde 1 oranında yakıt tasarrufu sağlıyor. Bunların yanında, G33CM şanzıman mevcut GRS905’e oranla 15cm daha kısa (kompakt) ve 60 kg daha hafif.

Daha yüksek tork

Yeni R756 diferansiyelde SUPER motor ve şanzımanın sunduğu esneklik sayesinde özellikle seyir süratlerinde, Scania’nın düşük devirde yüksek tork felsefesini karşılayacak ve seyir hızlarında düşük devirlerde kalabilmeyi sağlayacak şekilde, yaygın kullanımda 2,53, 2,31 gibi oranlar yanında 1,95 oranına kadar inebilen seçenekler sunulabilmekte. Geliştirilen iç yapısı ve azaltılan kayıplarla yeni diferansiyel de tek başına yüzde 1’lik yakıt ekonomisi sağlamakta, bunun yanında seçilebilen hızlı çevrim oranları uygulamaya göre motor devrini de düşürdüğü için bu tasarruf miktarını arttırıyor.

Yeni retarder

Yeni şanzımanın entegre bir parçası olarak sunulan yeni retarder, 4700 Nm mertebelerine varan frenleme torkuyla özellikle serileşen diferansiyel oranları ile uyumlu bir şekilde düşük hızlardan itibaren etkili ve güvenli frenlemeyi sağlamakta. Kullanılmadığı durumlarda kavrama ile ayrılabilen retarderın gereksiz yakıt tüketimi de önleniyor.

Yeni motor rreni CRB

Scania için bir ilk olan dekompresyon motor freni (CRB), Super serisi motorlarla birlikte sunulabiliyor ve seçilmesi halinde 350 kW’lık bir frenleme gücü sağlıyor. Kendi başına uzun yol uygulamalarında retardera hafif bir alternatif olarak kullanılabilirken, ağır nakliye ve benzeri uygulamalarda daha etkin bir frenleme için retarderla birleştirilebiliyor.

Her norma uygun SCR sistemi

İlk olarak Scania V8 motorlarda uygulanan ikiz SCR dozlamalı emisyon kontrol sistemi Super serisi ile sıralı motorlara da taşındı. İlki turbo sonrasında, ikincisi ise susturucu içinde bulunan SCR sistemi ile EGR’ye gerek kalmaksızın, daha verimli yanma ile üstün yakıt ekonomisi elde edilirken, bugünden gelecekte çıkması muhtemel yeni emisyon normlarını sağlayacak şekilde bir azot oksit indirgemesi gerçekleştirilebiliyor.

Yeni BEV (Bataryalı elektrikli araçlar) kamyon serisi, modülerlik, sürdürülebilirlik ve geleneksel kamyonlarda oluşan beklentileri karşılama ve hatta daha fazlasını sunma potansiyeli, Scania’nın gelecek vizyonunun temel taşlarına dayanıyor.

2030 yılında itibaren satışların yarısını elektrikli araç olacak şekilde hedefleyen Scania’nın şu anda L kabinde şehir içi çalışan 6×2 konfigürasyonları, Avrupa’nın birçok ülkesinde yollarda görülüyor. Kısa bir süre önce şehirler arası yani bölgesel 4×2 araçların lansmanı da gerçekleştirildi. Günlük menzil, ara şarj ile birlikte yaklaşık 650 kilometreye ulaşıyor. Sürücünün zorunlu dinlenme süresi olan 45 dakikada ise yüzde 80 kapasite şarj edebiliyor.

Elektriklide 2 ana grup

Scania’da şu anda şehir içi ve bölgesel olmak üzere iki ana grupta elektrikli seçenekler bulunuyor. Şehir içi uygulamaları için P ve L kabinli 4×2, 6×2 ve 6×24 rijid kamyonlar, 230 kW motor seçeneği ve 300 kWh batarya kapasitesi ile yaklaşık 250 km’lik bir menzil sunuyor. Bu modeller 25P ve 25L olarak anılmakta. Bölgesel nakliye için ise R ve S kabinli 4×2 çekici veya 6×24 rijid kamyon seçenekleri mevcut. Bunlar da 400 ve 450 kW’lık güç seçenekleri azami 624 kWh batarya kapasitesi ile sunuluyor. 40 ton katar ağırlığında tek şarj ile 350 km menzil elde ediliyor. Sürücü dinlenme süresince 1 saatlik ek şarj ile yaklaşık 270-300 km ek menzil mümkün. Bu modeller ise motor gücüne bağlı olarak örneğin 450 kW seçeneği için 45R (veya 45S) olarak adlandırılmakta. Scania’nın elektrikli modellerinin de 2024 yılı itibarıyla kademeli olarak Türk kullanıcılarına sunulması planlanıyor.