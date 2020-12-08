İkinci elde fiyatlar düşmeye başladı!

CARMEDYA.COM – Türkiye ve dünyayı etkisi altına alan salgın süreciyle birlikte sıfır araçların temininde ve arzda yaşanan problemler, ikinci el araç fiyatlarına da etki etti.

Ancak yılın sonuna doğru arz – talep dengesi sağlanmaya başladı. Bu durumun Kasım ayında dengelendiğini ve ikinci el araç piyasasına yansıdığını söylemek mümkün. Yılın son çeyreğinde artan fiyatların düşüşü ile ilgili oluşan beklentinin Kasım ayı sonunda gerçekleştiği görülüyor. Kasım ayında arabam.com da yayında olan ikinci el ilanların %35 inin, ilan sahipleri tarafından fiyatının %3- %4 aralığında düşürüldüğü gözlemlendi.

İkinci el otomobil ilan platformu arabam.com, geçtiğimiz Kasım ayının ilan verilerini derleyerek, otomotiv pazarına ışık tutacak istatistikleri paylaştı.

Kasım ayı boyunca en çok ilan verilen 5 kategori, 10 marka, 10 otomobil modeli ve yılı, 10 arazi/SUV/Pick-up modeli, yakıt türleri, vites türleri, motor hacimleri, km. değerleri gibi temel verilere göre analiz şöyle:

En çok ilan verilen kategoriler

arabam.com’daki ilanların %73’ünü otomobiller oluşturuyor. Otomobilleri hafif ticari araçlar, arazi araçları, ticari araçlar ve motosikletler izliyor. Traktör ve tarım iş makinaları gibi ilanlar ise %2’lik dilimde yer alıyor.

Renault kasım ayında da ilk sırada

Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında en çok ilan verilen marka olan Renault, Kasım ayında da %2’lik artış göstererek birinciliğini koruyor. Renault markasını sırasıyla Volkswagen, Fiat, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Mercedes – Benz ve BMW izliyor.

Clio, Astra ve Focus liderliğini koruyor

İlanlara model özelinde bakıldığında Kasım ayında en çok ilan verilen otomobil modelleri Ekim ayında olduğu gibi Clio, Astra ve Focus oldu. Bu üç modeli sırasıyla yine Ekim ayında olduğu gibi Megane, Passat ve Corolla takip ediyor.

Arazi, SUV ve Pick-Up kasa tiplerinde, markaların kasım ayı oranları

arabam.com da yayınlanan 2.el Arazi/SUV/Pick-up ilanlarının oransal olarak değerlendirmesine bakıldığında en yüksek ilan sayısı, %1’lik düşüş yaşasa da yine Nissan Qashqai nin oldu. Onu sırasıyla Dacia Duster, Kia Sportage, Volkswagen Tiguan, Hyundai Tuscon ve Peugeot 3008 modelleri izliyor.

Kasım ayında en çok 2015, 2016, 2017 ve 2012 model araç ilanları verildi

Kasım ayında en fazla ilan verilen araç model yılı %8,1 oranı ile 2015 model oldu. Bunu sırasıyla 2016, 2017 ve 2012 model araçlar takip etti. Bu yıllar arasındaki ilan sayılarının artışının Ekim ayındaki gibi devamı, bizlere sıfır km. araç fiyatında her ne kadar bir düşüş yaşansa da 2. el ve yaşı daha genç olan araçlara yönelimin devam ettiğini gösteriyor. İlanların model yılına göre oranları aşağıdaki gibi:

Motor hacmine göre ilanların dağılımı

Motor hacmi arttıkça Yakıt tüketimi ve MTV miktarları da arttığı için 1.6 altındaki motorların 2.el araç alımında ideal olduğu gözlemleniyor. Diğer aylarda olduğu gibi 1.2 – 1.4 arası ve 1.4-1.6 arası motor hacimlerine sahip araç ilanları liderliklerini korumaya devam ediyor.

150 bin TL – 250 bin TL aralığındaki ilan sayıları artıyor

İlanlar içinde en yüksek payı %1,4 düşüş yaşasa da %27,5 oranıyla 0-50 bin TL ve 50-100 bin TL aralığındaki araçlar alıyor. 150 bin TL – 250 bin TL fiyat aralığındaki ilanlar, Kasım ayında artış göstermeye devam ediyor. Araç alımının bir yatırım haline dönüşmesinin etkileri sürüyor.

Şanzıman tipine göre ilanların analizi

Şanzıman tipine göre ilanların dağılımında en büyük payın düz vitesli araçlarda olduğu görülüyor ancak Ekim ayında olduğu gibi Kasım ayında da düz vitesli ilan sayısında %1 azalma yaşandı. Otomotik vitesli araçların ilan oranı %16 olarak devam ederken, yarı otomatik vitesli araçların oranı %18. Kasım ilanlarının şanzıman tipine göre dağılımı aşağıdaki gibi:

Benzinli araçlara talep arttı

Kasım ayı için arabam.com ilanları yakıt tipine göre incelendiğinde, dizel motorların oranı Ekim ayında olduğu gibi %56,88 ile birinci sıradaki güçlü konumunu koruyor. Dizel araçları sırasıyla LPG ve benzinli araçlar izliyor. Benzinli araçlar %19,55 ile geçtiğimiz dört ayın en yüksek oranını yaşıyor.

Kilometresi yüksek araçlara ilgi yüksek

İkinci el ilan piyasasında 100.000 km üzerindeki araçlar Ekim ayında olduğu gibi Kasım ayında da daha çok görülüyor. 2020 yılında ikinci el araç fiyatlarındaki artışın etkisi ile daha uygun fiyatlı yüksek kilometreli araçlara talep devam ediyor.

Özetle; 2020 yılı Kasım ayında en çok “otomobil” ilanı verildi ve ilanların dominant markası Renault, modeli ise Renault Clio ve Opel Astra oldu. Motor hacmi 1.2-1.4 ve 1.4-1.6 aralığında olan araçların satışa sunulma oranı yüksek. İkinci el ilan piyasasında 100.000 km üzerindeki araçlar daha çok görülüyor. Ayrıca en fazla ilan 50-100 bin TL aralığındaki araçlar için verilmiş.