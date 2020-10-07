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Peugeot Türkiye’den 210. yıla özel avantajlar!

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Peugeot, 210. yılına özel yüzde 0,99 faiz oranı ve fırsat araçlarında çok özel avantajlar sunuyor.

İsteyenler araç tanıtımından kredi başvurusuna kadar tüm işlemlerini peugeot.com.tr üzerinden gerçekleştirirken; tüm hijyen denetimleri periyodik olarak Bureau Veritas tarafından gerçekleştirilen Peugeot Yetkili Satıcı ve Servisleri, Ekim ayında sınırlı sayıda Peugeot modeline 210. yıla özel fırsatlar sunuyor.

Kampanya kapsamına 2008 1.2 lt. PureTech, 3008 ve 5008 1.5 lt BlueHDi, Peugeot 508, 208 Signature 1.5 lt BlueHDi ile yeni 308 giriyor.

Rifter’ın EAT8 8 ileri tam otomatik şanzımanlı versiyonları yüzde 0 faiz veya aylık 2 bin 500 TL taksit ile sunulurken, Peugeot hafif ticari ailesi ise yüzde 0,99 faiz avantajıyla sunuluyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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