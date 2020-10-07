Peugeot Türkiye’den 210. yıla özel avantajlar!

CARMEDYA.COM – Peugeot, 210. yılına özel yüzde 0,99 faiz oranı ve fırsat araçlarında çok özel avantajlar sunuyor.

İsteyenler araç tanıtımından kredi başvurusuna kadar tüm işlemlerini peugeot.com.tr üzerinden gerçekleştirirken; tüm hijyen denetimleri periyodik olarak Bureau Veritas tarafından gerçekleştirilen Peugeot Yetkili Satıcı ve Servisleri, Ekim ayında sınırlı sayıda Peugeot modeline 210. yıla özel fırsatlar sunuyor.

Kampanya kapsamına 2008 1.2 lt. PureTech, 3008 ve 5008 1.5 lt BlueHDi, Peugeot 508, 208 Signature 1.5 lt BlueHDi ile yeni 308 giriyor.

Rifter’ın EAT8 8 ileri tam otomatik şanzımanlı versiyonları yüzde 0 faiz veya aylık 2 bin 500 TL taksit ile sunulurken, Peugeot hafif ticari ailesi ise yüzde 0,99 faiz avantajıyla sunuluyor.