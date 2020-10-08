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Volvo Trucks Mavi Kontrat maliyetleri kontrol altında tutuyor

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Volvo Trucks, Mavi Kontrat servis sözleşmesiyle, müşterilerinin maliyetlerini doğru yönetmelerine olanak sağlıyor.

Mavi Kontrat kapsamında; kamyon bakımları, sadece orijinal Volvo yedek parçaları kullanılarak uzman teknisyen kadrosu tarafından yapılıyor. Müşterilerinin iş kesintisini en aza indirmek için tüm işlemler araçlarına uygun koruyucu bakım-onarım ve servis planı dahilinde yapılıyor. Düzenli servis bakımı yapılan kamyonlar daha uzun süre yola devam ederek, maksimum verimlilikle çalıştığı için, yüksek işletim süresi elde ediliyor ve toplam sahip olma maliyeti de bu oranda düşüyor. Ayrıca düzenli yapılan bu bakımlar sayesinde Mavi Kontrat’lı kamyonların ikinci el değeri de artıyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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