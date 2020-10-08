Volvo Trucks Mavi Kontrat maliyetleri kontrol altında tutuyor

CARMEDYA.COM – Volvo Trucks, Mavi Kontrat servis sözleşmesiyle, müşterilerinin maliyetlerini doğru yönetmelerine olanak sağlıyor.

Mavi Kontrat kapsamında; kamyon bakımları, sadece orijinal Volvo yedek parçaları kullanılarak uzman teknisyen kadrosu tarafından yapılıyor. Müşterilerinin iş kesintisini en aza indirmek için tüm işlemler araçlarına uygun koruyucu bakım-onarım ve servis planı dahilinde yapılıyor. Düzenli servis bakımı yapılan kamyonlar daha uzun süre yola devam ederek, maksimum verimlilikle çalıştığı için, yüksek işletim süresi elde ediliyor ve toplam sahip olma maliyeti de bu oranda düşüyor. Ayrıca düzenli yapılan bu bakımlar sayesinde Mavi Kontrat’lı kamyonların ikinci el değeri de artıyor.