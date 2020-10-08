Anadolu Isuzu’dan Elektrik Elektronik Sistem Mimarisi

CARMEDYA.COM – Araçlarının teknolojik donanımları ve uygulamalarını farklı ülke ve farklı müşteri beklentilerine özel olarak tasarlayan Anadolu Isuzu, akıllı ulaşım sistemlerine yatırım yapmaya devam ediyor.

Akıllı ulaşım sistemleri alanındaki projeleri kapsamında bu yıl SummITS 3’üncü Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Zirvesi’nde, “Sürücü Yorgunluk ve Dikkat Dağınıklığı” ürünü ile “Ulaşımda Aklın Yolu Ödülü”ne layık görülen Anadolu Isuzu, 2019 yılında da NC Life aracı ile Türk Elektronikçileri Derneği’nden “Elektrik Elektronik Yazılım Geliştirme” kategorisinde ödül almıştı. Bu alandaki yatırımlarını bir adım ileriye taşıyan Anadolu Isuzu sürücülerin hayatını kolaylaştırma hedefiyle EES (Elektrik-Elektronik Sistem) Mimarisi projesini hayata geçirdi.

EES Mimarisi kapsamında yeni ürettiği tüm araçlarında uygulanmak üzere yeni özellikler ve yeni yazılım opsiyonları geliştiren Anadolu Isuzu, bu özellikleri Interliner ve Grand Toro araçlarında uygulamaya başladı. Yeni elektrik-elektronik sistemler ile araçlarına; FMS (Fleet Management System – Filo Yönetim Sistemi), Motor Diagnostik Hata Teşhisi, MUX Araç Kontrol Sistemi Diagnostik Hata Teşhisi, Sürücü Puanlama, Viraj Aydınlatma, Araca Hoşgeldin Modu, Dinamik geri dönüş ekranı, Eve Dönüş Modu, Akıllı Silecek, Dinamik Ana Ekran, Voice gibi donanımlar ekleyen Anadolu Isuzu bu alanda Türkiye’de bir ilke imza attı.

Elektrik-Elektronik Sistem Mimarisi

Anadolu Isuzu’nun Ar-Ge ve inovasyon konusundaki yetkinliği ile müşteri taleplerine uygun ürün geliştirme gücünü pekiştirdiğini belirten Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, “2009 yılında Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı tarafından onaylanan ilk Ar-Ge merkezlerinden biri olan Ar-Ge Merkezimizde kamyon, kamyonet, otobüs ve midibüs alanında geliştirdiğimiz yeni uygulamalar ile otomotiv sektörüne yön vermeye devam ediyoruz. Sürücüye maksimum fayda sağlayacak olan yeni elektrik-elektronik sistemimiz EES Mimarisi bu hedefle hayata geçirdiğimiz projelerden biri. Günümüz trendlerine ve müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak yeni yazılım opsiyonları geliştirdik. Interliner ve Grand Toro araçlarımızda uygulamaya başladığımız bu özellikler geliştirilerek önümüzdeki dönemde her yeni çıkan aracımızda standart olarak sunulacak. Avrupa’da da hata teşhis modları dışındaki özellikler ile fark yaratıyoruz. EES Mimarisi canlı bir yapı ve sürekli geliştirilmeye devam edecek” diye konuştu.

Hatalar belirlenip sürücüye aktarılıyor

Anadolu Isuzu’nun EES Mimarisi kapsamında sunduğu FMS (Fleet Management System-Filo Yönetim Sistemi) sayesinde filo takip cihazı ile belli haberleşme protokolü (CAN) mesajlarını süzmede ilave donanıma ihtiyaç duyulmuyor. Motor Diagnostik Hata Teşhisi motordaki hata kodlarını ayrıntılı bir şekilde sürücüye sunarken, MUX Araç Kontrol Sistemi ile araçtaki her bir elektrik elektronik alıcının durumları ve arızai durumlar konusunda sürücü bilgilendiriliyor. Sürücü Puanlama Sistemi ile sürücülere, Anadolu Isuzu tarafından geliştirilenalgoritmalar ile “İyi kullanıyorsun”, “Kötü kullanıyorsun” gibi geri bildirimler veriliyor.

Dinamik geri dönüş ekranı, aracın geri geri hangi yönde gittiği direksiyon konumu üzerinde sürücüye bilgi veriyor ve aracın neye ne kadar mesafe kaldığı bilgisini bildiriyor. Viraj Aydınlatma, düşük hızlarda direksiyon dönüşüne göre dönülen taraftaki sis farını devreye alıyor ve dönülen yolu aydınlatıyor. Araca Hoşgeldin Modu karanlıkta aracın kapısı uzaktan kumanda ile açıldığı anda farları devreye alarak araç sahibininin yolunu aydınlatıyor.

Eve Dönüş Modu ile karanlıkta araç durduğu ve kapı uzaktan kumanda ile kapatıldığı zaman araç sahibinin yolu belli bir süre aydınlatılıyor. Akıllı Silecek özelliğinde silecekler, araç kırmızı ışık gibi herhangi bir sebeple durduğunda otomatik olarak duruyor. Araç hareket ettiğinde seçili kademeye göre otomatik olarak yeniden çalışmaya başlıyor.

Dinamik Ana Ekran özelliğinde otomatik şanzımanlı araçlarda, güç modu seçildiğinde kırmızı temalı bir ekran, ekonomi modu seçildiği zaman da yeşil temalı bir ekrana ortaya çıkıyor. Voice özelliğinde ise gösterge sürüş ekranındaki (Cluster) sembollerin yandığı noktada seçili ikazlar çoklu dil desteği ile seslendiriliyor. EES Mimarisi kapsamında yer alan bütün ekipmanlar üzerinde diagnostik amaçlı kontrol sağlanabiliyor. Hangi farın ya da hangi sensörün arızalı olduğu teşhisleri gerçekleştirilebiliyor. Araç üzerinde bulunan diğer kontolcülerin de (EBS,ECU,ELC-ECAS) hataları teşhis edilerek, gösterge üzerinde bulunan ekran vasıtası ile sürücüye aktarılabiliyor.