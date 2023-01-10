Citroen C4 X ve e-C4 X aynı anda Türkiye yollarında!

CARMEDYA.COM – Citroen’in Haziran 2022’de dünya prömiyerini İstanbul’da gerçekleştirdiği yeni kompakt sınıf temsilcisi C4 X ve elektrikli e-C4 X model ailesi, Ocak 2023 itibarıyla Türkiye’de satışa sunuldu.

Lansmana özel olarak 722 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan Citroen C4 X model ailesi, aynı anda hem benzinli hem dizel hem de elektrikli seçenekleriyle pazarda yerini alıyor.

Citroen C4 X ve elektrikli e-C4 X ayrıca, geleneksel 4 kapılı otomobil veya SUV modellere alternatif arayan tüketiciler için de zarif bir tasarım yaklaşımı gösteriyor. C4 X ve elektrikli e-C4 X, bir fastback otomobilin zarif siluetini, bir SUV’un modern duruşunu ve 4 kapılı bir otomobilin ferahlığını, fastback tasarım diliyle birleştiriyor. Yeni model ailesinin markanın Avrupa ve uluslararası pazarlarda satışlarının artmasına ve markanın genişleme hedeflerine katkı sağlaması hedefleniyor.

Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım; “Yenilenen model yelpazemize ek olarak markamızın yüksek adetlere ulaşmasındaki kilit modelimiz Citroën C4 X’i, lansman anından itibaren hem benzinli hem dizel motor seçeneklerinin yanı sıra %100 elektrikli versiyonunu da aynı anda satışa sunarak ülkemizde bir ilke imza atıyoruz. Böylelikle otomobil severlere daha önce sunulmamış bir seçme özgürlüğü sağlıyoruz. Sadece geniş motor seçenekleriyle değil, 4 farklı donanım paketi ve özgün tasarımıyla da Citroën C4 X ve elektrikli ë-C4 X, müşterilerin bakış açısına göre konumlanan bir otomobil olacak. Yeni Citroën C4 X ve elektrikli ë-C4 X, kompakt 4 kapılı otomobil ile kompakt SUV tasarım kodlarının birleştirerek, sınıflararası yepyeni bir tür olarak otomobil severlerin kalbini fethetmek için yollara çıkıyor” dedi.

4 farklı donanım paketi

Citroen C4 X’te Feel, Feel Bold, Shine ve Shine Bold olmak üzere 4 farklı donanım paketi sunulurken elektrikli e-C4 X sadece, en yüksek donanım seçeneği olan Shine Bold versiyonuyla tercih edilebiliyor. Tüm modellerde ABS, ESP, lastik basınç uyarısı, yokuş kalkış desteği, acil durum yardımı, ön, yan ve perde hava yastıkları, hız sabitleyici ve limitleyici, sürücü yorgunluk uyarı sistemi, ön ve arka elektrikli camlar, otomatik ön farlar, 6-yöne ayarlanabilen sürücü koltuğu, 1/3’e 2/3 katlanır arka koltuklar, yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon standart olarak sunuluyor. Donanıma bağlı olarak, şerit konumlandırma asistanı, uzun far asistanı, açılır tavan, LED gündüz farı ve ışık imzası, ECO-LED ön farlar, arka karartılmış cam, anahtarsız giriş ve çalıştırma, 10 inçlik renkli dokunmatik TFT ekran, 5 inçlik dijital gösterge, kablosuz Carplay ve Android Auto, navigasyon, Head-up Display ekran, 6-yöne ayarlanabilen yolcu koltuğu, ön ısıtmalı koltuklar, ısıtmalı direksiyon simidi ve akıllı tablet desteği gibi donanımlar ile Citroën C4 X model ailesi kişiselleştirilebiliyor.

Aynı anda hem benzinli hem dizel hem de elektrikli

Citroen C4 X model ailesi, aynı anda elektrikli dahil olmak üzere 3 farklı güç ünitesiyle yollara çıkan ilk model olma ünvanıyla da dikkat çekiyor. C4 X’in 1.2 PureTech motoru, 6 ileri manuel şanzıman ile 100 HP güç ve 205 Nm tork sunarken, EAT8, 8 kademeli otomatik şanzıman ile 130 HP güç ve 230 Nm tork değerlerine sahip. Dizel cephesinde 1.5 litrelik BlueHDI, 130 HP güç ve 300 Nm tork değerlerini, yüksek performans ve verimliliğinin en iyi sağlandığı EAT8, 8 kademeli otomatik şanzıman ile birleştiriyor. Citroen C4 X modellerinin ortalama yakıt tüketimleri 4,3 ile 4,9 lt/100 km ortalamada (WLTP) gerçekleşiyor. Citroen elektrikli e-C4 X ise 136 HP güç ve 260 Nm tork değerleri sunuyor. 50 kwh’lık batarya kapasitesiyla, hız şarj istasyonlarında (Hızlı DC-100 kW) 30 dakikada yüzde 10’den yüzde 80 seviyesine kadar şarj edilebiliyor. 50 kW’lik hızlı şarj istasyonlarına bu süre 55 dakika. 7.4 kW’lık hızlandırılmış (AC) istasyonlarında yüzde 100 batarya doluluk oranına 7,5 saatte ulaşılabiliyor. Enerji tüketimi 15,3 kwh/100 km olan Citroën elektrikli e-C4 X’in menzili 360 km.

Özgün ve farklı tasarım

4600 mm uzunluğu ve 2670 mm’lik aks mesafesiyle yeni C4 X ve elektrikli e-C4 X, Stellantis’in CMP platformunu kullanıyor. Ön cephe, Citroen’in V tasarım imzasını içeriyor. Yüksek ve yatay motor kaputu, içbükey girintilere sahip. Markanın logosu, gelişmiş teknoloji vurgusunu artıran ve görüşü iyileştiren Citroën LED Vision farlarla bağlantı kurarak gövdenin genişliğini vurguluyor. Altıgen alt ızgaranın her iki yanında kapılardaki Airbump panelleriyle uyumlu renkli eklere sahip sis lambası çerçeveleri bulunuyor. Büyük çaplı tekerlekler, yükseklik hissini arttırırken, aynı zamanda sürücüye yüksek bir sürüş pozisyonu yaratıyor bu da çevreye hâkim bir sürüş ve daha fazla güvenlik hissi ile sonuçlanıyor. Renkli eklentileriyle Airbump panellere sahip alt gövde kaplamaları ile mat siyah çamurluk kaplamaları ek koruma özelliği sunuyor.

Profilden bakıldığında, ön camdan arka bagaj kapağına kadar uzanan akıcı tavan çizgisi dikkat çekiyor ve segmentteki yüksek araçlarda rastlanan hantal yapı yerine son derece dinamik bir fastback silueti oluşturuyor. Arka tasarım, 510 litrelik büyük bagajı kapsamak için gereken uzunluğu gizliyor. Arka tampona doğru kıvrılan bagaj kapağının arka paneli, üstteki entegre spoyler, ince kıvrımlar ve merkezi Citroen yazısı, modern ve dinamik bir görünüm sergiliyor. Dikkat çekici yeni LED stop lambaları, bagaj kapağının çizgilerini taşıyor, köşeleri kaplayarak otomobilin yan tarafında devam edip arka kapıdan önce ok şeklini alıyor ve yine dikkat çekici ön farların tasarımını tamamlayarak siluetin dinamizmini güçlendiriyor. Arka tamponun alt eklentileri, koruma ve dayanıklılık için mat siyah parçalar ile kaplanıyor. Parlak siyah eklentiler, zarif ve modern bir görünüm yaratırken, özgün yan oyuklar C4 X ve elektrikli e-C4 X’in sağlam hissini yansıtıyor.

Ferah iç mekan

Yeni Citroen elektrikli e-C4 X ve C4 X’in iç mekânı Citroen Advanced Comfort sayesinde ferahlık ve konfor sunuyor. 198 mm arka diz mesafesi ve daha eğimli (27 derece) arka koltuk sırtlığı, arkadaki yolcuların konfor seviyesini bir üst seviyeye taşıyor. 1800 mm’lik gövde genişliği ve 1366 mm’lik omuz mesafesiyle arka koltuklar üç kişiyi rahat ettiriyor. Advanced Comfort Koltuklar, 15 mm kalınlaştırılmış özel dolgu dinamik destek sunuyor. Yolcular rahat bir koltukta, yolun gürültüsünden ve bozukluklarından izole edilmiş bir şekilde sürüşün keyfini çıkartabiliyor. Koltukların merkezindeki yüksek yoğunluklu dolgu, yüksek dayanım seviyesi ve uzun yolculuklarda optimum konfor sağlıyor.

Markanın yenilikçi ve özel Kademeli Hidrolik Destekli Süspansiyon sistemi konforlu yolculuğa katkı sunuyor. Büyük darbelerde, yay ve amortisör, hareketi kademeli olarak yavaşlatmak ve sarsıntıları önlemek için hidrolik sıkıştırma veya geri basma stoperiyle birlikte çalışıyor. Enerjiyi sönümleyen ve ardından bir kısmını darbe olarak geri veren mekanik bir stoperin aksine, hidrolik stoper bu enerjiyi emiyor ve dağıtıyor. Süspansiyon, uygulanan gerilime bağlı olarak iki aşamada çalışıyor. Hafif sıkıştırma ve geri basma durumlarında yay ve amortisör hidrolik stoperlerden yardım almadan dikey hareketleri birlikte kontrol ediyor. Hidrolik stoperler aynı zamanda, Citroen mühendislerine, otomobile bozuk zeminde süzülme hissi veren, “uçan halı” etkisi için süspansiyon kurulumunu ayarlama konusunda daha fazla özgürlük sağlıyor.

Model ailesinde büyük bir elektrikli açılır panoramik cam tavan da bulunuyor. Panoramik cam tavan yolcu bölmesini aydınlatırken zekice uygulanan tasarım sayesinde arka baş mesafesi kısıtlanmıyor. Güneşlik yoğun güneş ışınlarından korunmaya yardımcı oluyor. Araç içi konfor fonksiyonlarının beyaz arka aydınlatması ile uyumlu dijital gösterge panelindeki LED ortam aydınlatması ile ön ve arka iç aydınlatma sayesinde gece sürüşlerinde de hoş ve güven verici bir ortam oluşuyor.

Fonksiyonel bagaj

C4 X ve elektrikli e-C4 X’in 510 litrelik bagajı, özellikle ana kabinden izole bir bagaj beklentisi olan ve arka koltuk konforuna önem veren kullanıcılara hitap ediyor. 745 mm yükleme eşiği ve bagaj zemini arasındaki 164 mm yükseklik, eşya yüklemeyi kolaylaştırıyor. Arka koltuk sırtlıkları, ek taşıma kapasitesi için öne katlanıyor ve kol dayama yerindeki bagaj erişim bölmesi ile uzun eşyaların taşınması kolaylaşıyor.

Saklama alanları

Citroen, günümüz kullanıcılarının beklentilerini karşılamak için, sadece büyük bir bagaj sunmakla kalmıyor, aynı zamanda kabin içinde çeşitli depolama çözümleri de sunuyor. Her biri pratik ve günlük kullanım kolaylığı sunan 16 adede kadar açık veya kapalı bölme ile toplam 39 litrelik bir depolama hacmi sunuyor.

Ön konsola entegre edilen ve bir tablet bilgisayarı taşımak için tasarlanan Tablet Tutucu ile, ön yolcunun kabin içinde geçirdiği süreyi daha da keyifli hale getiriyor. Bunun altında, amortisörlü hareketli büyük bir sürgülü çekmece olan ön konsol çekmecesi bulunuyor. Özel kaymaz bir yüzey, kişisel değerli eşyaların ve kırılabilir eşyaların saklanmasını daha kolay ve daha güvenli hale getiriyor. Ön konsol çekmecesinin hemen altındaki torpido gözü de yumuşak bir açılma hareketine sahip olmasıyla kalite algısını arttırıyor.

Orta konsol yüksek ve geniş tasarlanırken, konsolun önündeki geniş alan depolama hacmini en üst seviyeye çıkacak şekilde tasarlandı. Kaymayı önleyen bir bölme bazı nesneleri gizlerken diğerlerinin kolayca erişilebilmesini sağlıyor. Orta konsolda açık bir kablosuz şarj alanı bulunuyor. Yine burada biri Type C olmak üzere iki USB soketi yer alıyor. Küçük eşyalar için vites seçicinin önünde bir saklama alanı bulunuyor. Ayrıca, iki bardak tutucu ile sürgülü kapaklı büyük bir eşya bölmesi ve orta kol dayamanın altında geniş saklama alanı daha bulunuyor.