Peugeot’dan sanal fuar: Peugeot Show

CARMEDYA.COM – Peugeot, bu ay hem sanal hem de canlı ortamda Peugeot Show adı verilen çok özel bir etkinlik düzenliyor.

Fransız üretici bu vesileyle yeni ürünlerini etkileyici bir 3D fuar ile tanıtacak. Buna bağlı olarak stant ziyaretinden sipariş aşamasına kadar tüm müşteri yolculuğu dijitalleşecek.

Paris Otomobil Fuarı’nın (Mondial de l’Auto) yokluğunda, Peugeot Store’un tanıtımı ile: müşterilerin yeni araçlarını satın almalarına ve finansman koşulu seçimlerine, eski araçlarına takas desteği verilmesine ve yeni araçlarının ücretsiz olarak teslim edilmesine olanak tanıyan tamamen çevrimiçi ilk satış sitesi, yenilikçi bir çözüm ile müşterilerine ve potansiyel müşterilerine yeni modelleri keşfetme fırsatı sunuyor.

14 – 31 Ekim tarihleri arasında özel olarak hazırlanmış bir site üzerinden, internet kullanıcıları markanın yeni ürünlerini sanal bir fuar ortamında yakından inceleme fırsatı buluyor. Sanal Peugeot standı, markanın yeni ürünlerini akıllı telefon, tablet veya PC üzerinden keşfetmek için site içinde 360° gezinme fırsatı tanıyor.

Kullanıcılara üç farklı evren sunuluyor

• Peugeot 508 Sport Engineered ile neo performans

• Elektrikliye Geçiş: Peugeot 208 ve Peugeot SUV 2008’in elektrikli versiyonları, Peugeot SUV 3008 ve Peugeot 508’in hibrit versiyonları

• Yeni Modeller: Peugeot SUV 3008 ve Peugeot SUV 5008

15-25 Ekim tarihleri arasında, yeni Peugeot SUV 3008 ve SUV 5008 de dahil olmak üzere tüm yeni ürünler fiziksel bir stantta, canlı bir fuar üzerinden sergilenecek. Ürün uzmanları canlı sunumlar yapacak ve e-satıcılar, müşterilerin satın alma sürecini fuara özel avantajlarla uzaktan sonuçlandıracak.

Canlı showroom, 15-25 Ekim 2020 tarihleri arasında 09:00 -19:00 saatleri arasında kesintisiz olarak, 16 Ekim ve 23 Ekim 2020 Cuma günü saat 21:00’e kadar iki gece seansı ile açık olacak.

Sanal fuara ulaşmak için; salon.peugeot.fr adresine girmek yeterli olacak.