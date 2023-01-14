Avrupa’da Yılın Otomobili Jeep Avenger seçildi

CARMEDYA.COM – Jeep markasının ilk elektrikli modeli Avenger, Avrupa’da Yılın Otomobili ödülüne layık görüldü.

Otomotiv gazetecilerinden oluşan 57 kişilik jürinin oylamasıyla belirlenen sonuçlar Brüksel Otomobil Fuarı’nda açıklanırken, finale elektrikli otomobiller damga vurdu.

Oylama sonucunda Jeep Avenger, Volkswagen ID 4 ve Nissan Ariya’yı arkasında bırakarak zafere ulaştı. 57 jüri Avenger’a 328 puan verirken, ikinci sıradaki ID 241, üçüncü olan Ariya ise 211 puan topladı.

Finalde yarışan yedi otomobil arasında Kia Niro 200 puanla dördüncü olurken, Renault Austral 163 puanla beşinci, Peugeot 408 149 puanla altıncı ve Toyota bZ4X/Subaru Solterra modelleri ise 133 puanla yedinci oldu.

İlk olarak 1964’te düzenlenen yarışmanın sonuçları, 61 kişilik jüri sayısının Rusya’nın Ukrayna işgaline tepki olarak dört Rus jüri üyesinin eksilmesi nedeniyle 57 kişilik jürinin oylamasıyla belirlendi.

Oylamada jüri üyelerinden her birinin 25 puanı dağıtırken, bu puanlar en az beş otomobil arasında paylaştırması ve bir araca 10’dan fazla puan vermemeleri şartı bulunuyor.