Citroen’den sıfır faizli ticari araç kampanyası

CARMEDYA.COM – Citroen, mayıs ayında ticari araç modellerine özel sunduğu kampanyalarını duyurdu.

PSA Finans avantajıyla sunulan kredi kampanyası kapsamında; Berlingo model ailesi, 55 bin TL için 12 ay vadeli 0 faizli kredi fırsatıyla sunuluyor. Berlingo’nun kombi versiyonlarında nakit alımlarda da 6 bin TL’ye kadar indirim fırsatları imkanı bulunuyor.

Jumper, Jumpy ve Jumpy Panelvan modellerinde ise 75 bin TL için 15 ay vadeli 0 faizli kredi imkanıyla avantaj sağlanıyor. Ayrıca Citroën Jumpy ve Jumpy Panelvan, KOBİ’lere özel avantajlı fiyatlarla satışa sunuluyor.