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Citroen’den sıfır faizli ticari araç kampanyası

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Citroen, mayıs ayında ticari araç modellerine özel sunduğu kampanyalarını duyurdu.

PSA Finans avantajıyla sunulan kredi kampanyası kapsamında; Berlingo model ailesi, 55 bin TL için 12 ay vadeli 0 faizli kredi fırsatıyla sunuluyor. Berlingo’nun kombi versiyonlarında nakit alımlarda da 6 bin TL’ye kadar indirim fırsatları imkanı bulunuyor.

Jumper, Jumpy ve Jumpy Panelvan modellerinde ise 75 bin TL için 15 ay vadeli 0 faizli kredi imkanıyla avantaj sağlanıyor. Ayrıca Citroën Jumpy ve Jumpy Panelvan, KOBİ’lere özel avantajlı fiyatlarla satışa sunuluyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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