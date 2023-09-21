Nissan Formula E Takımı yeni sezona yeni evinde hazırlanıyor

CARMEDYA.COM – Nissan Formula E Takımı 10. Sezon Formula E sezonuna çok iddialı hazırlanırken aynı zamanda ekip, Paris’te yer alan son teknolojiye sahip yeni bir tesise geçiyor.

Nissan’ın Formula E takımına yönelik genel planının bir parçası olan bu yeni tesis ile Formula E sporunun Gen3 dönemine yönelik hedefleri doğrultusunda yetenekleri ve performansı güçlendirmek amaçlanıyor.

Takımın yoldan piste ve pistten yola bilgi alışverişi de dahil olmak üzere dünya standartlarında araştırma ve geliştirmeye öncelik vermeye devam etmesiyle, şirketin hem motor sporlarına hem de sürdürülebilir mobilitenin geleceğine olan sıkı bağlılığının bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Yeni sezon hazırlıkları ile ilgili konuşan Nissan Formula E Takımı Genel Müdürü ve Takım Müdürü Tommaso Volpe; “Yaptığımız değişiklikler performansımız üzerinde olumlu etki yaratmaya başladığı için 9. sezonu iyi bir seviyede bitirdik. Gen3 dönemi için uzun vadeli hedefimiz olan zirveye ulaşmanın hala uzun bir yolculuk olduğunu biliyoruz. 10. sezonda kaldığımız yerden devam etmeye ve pistte daha fazla gelişim göstererek önümüzdeki yıllarda şampiyonluk için mücadele etmeye çalışacağız. Yeni tesisimize taşınmak, performansımızı artırmaya yönelik daha geniş planımızın bir parçası olarak bizim için çok önemli. Hepimiz Ekim ayında 10. Sezon için yerleşmeyi ve tekrar yola koyulmayı dört gözle bekliyoruz.” dedi.

Yeni sezon Nissan takımı için önemli bir yıl olacak ve nihai hedef, 85 yıllık motor sporları geçmişini ve on yılı aşkın elektrikli araç uzmanlığını kullanırken, 2022-2023 döneminde sağlam performanslarını geliştirmek olacak. Ayrıca Formula E, 30 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek Tokyo E-Prix ile Japonya’yı ilk kez ziyaret edecek. Bu spor dalında faaliyet gösteren tek Japon üretici olarak Nissan, Tokyo’nun tam kalbinde elektrikli mobilitenin yeteneklerini sergileyecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Nissan AMIEO Bölgesi Başkanı ve Nissan Formula E Takımı Yönetim Kurulu Üyesi Guillaume Cartier; “Üst üste beş yıldır Formula E’de yer alan Nissan’ın Japonya dışında motor sporlarına verdiği en uzun süreli uluslararası taahhüt. Bu, ekibin becerileri, sıkı çalışması ve başarısının yanı sıra sporun potansiyelinin de kanıtıdır” dedi.

Nissan, Formula E takımının orijinal Le Mans merkezine son veda olarak, 18 Eylül’de 10. sezonun ilk etkinliğine de ev sahipliği yaptı. Nissan Formula E Takımı sürücüleri Sacha Fenestraz ve ve takıma tekrar dönen Oliver Rowland, sürücü hazırlığı, görünüm tasarımı ve bunun giib bir çok hazırlık aşamasını sergiledikleri bir etkinlikte Formula E’nin komplike bir spor olduğunu gösterdiler.