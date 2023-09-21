Volvo Cars dizel otomobillere veda ediyor

CARMEDYA.COM – 2030 yılı itibariyle tamamen elektrikli otomobillere geçmeyi planlayan Volvo Cars, 2040 yılına kadar iklim nötr bir şirket olmayı hedefliyor.

Bu hedef doğrultusunda Volvo Cars, New York İklim Haftası’nda tüm dizel motorlu otomobil üretimini 2024 yılı başından itibaren sonlandıracağını açıkladı. Böylelikle marka bu adımı atan ilk otomobil üreticilerinden biri olacak.

Volvo Cars’ın tamamen elektrikliye geçişe yönelik bu önemli kararı, markanın sürdürülebilirlik ve çevresel duyarlılık konusundaki önemli taahhüdünü temsil ediyor. Markanın uzun vadeli sürdürülebilirlik ve çevre stratejisinin bir parçası olarak planladığı bu dönüm noktası, geçen yıl yeni içten yanmalı motorlar geliştirmeme kararının ardından geldi. Volvo Cars, Kasım 2022’de tüm içten yanmalı motor varlıklarını kapsayan ortak girişim şirketi Aurobay’daki hisselerini bu planı doğrultusunda satmıştı.

Volvo Cars CEO’su Jim Rowan “Elektrikli güç aktarma organları bizim geleceğimiz ve içten yanmalı motorlardan daha üstünler. Daha az gürültü, daha az titreşim ve sıfır egzoz emisyonu üretmenin yanı sıra müşterilerimiz için de daha az servis maliyeti anlamına geliyorlar” sözleriyle konuyu değerlendirdi. “Müşterilerimizin bir Volvo’dan beklediği her şeyi sunan ve iklim değişikliğine tepkimizin önemli bir parçasını oluşturan premium ve tamamen elektrikli otomobillerden oluşan geniş bir ürün gamı yaratmaya odaklandık” diyerek gelecek ürün stratejisine vurgu yaptı.

Bakış açısı değişiyor

Volvo Cars’ın 2024 yılı itibariyle dizel otomobil üretimini durdurma kararı, iklim krizi karşısında hem otomobil sektörünün hem de müşteri talebinin ne kadar hızlı değiştiğini ortaya koyuyor. Bu eğilim, değişen pazar talebi, daha sıkı emisyon düzenlemeleri ve elektrikliye geçiş konusuna odaklanma sayesinde otomotiv endüstrisindeki büyük değişimi yansıtıyor. Bu değişimle beraber, markanın son yıllardaki Avrupa satışlarının büyük bölümü artık tamamen elektrikli veya şarj edilebilir hibrit güç-aktarma sistemlerine sahip elektrikli otomobillerden oluşuyor.