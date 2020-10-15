Subaru Forester e-BOXER’a sportif versiyon!

CARMEDYA.COM – Subaru Forester’ın Sport versiyonu, ABD pazarındaki başarısının ardından Avrupa’da ve Türkiye’de de e-BOXER motorla birlikte satışa sunulmaya hazırlanıyor.

Parlak ve mat siyah detayları ile turuncu renkli özel aksesuarlarıyla öne çıkan sınırlı sayıda Forester e-BOXER Sport, ekim ayının ikinci yarısından itibaren satışa sunulmaya başlanacak.

Forester e-BOXER Sport’da ön sis far çerçeveleri, ön ızgara, krom kapı çerçeveleri ve tampon koruyucu kaplamalar üzerindeki krom ve gri renkli detaylar yerine parlak ve mat siyah kaplamalar yer alıyor. Yine siyah renkli 18 inç alüminyum jantlar ve arka tavan spoyleri araca sportif bir görünüm kazandırıyor.

Ön, yan ve arka tampon kaplamaları üzerinde e-Xclusive ve e-Xtreme modellerinde yer alan gri renkli koruyucuların yerine, siyah kaplamalar üzerinde “red-orange” turuncu tasarımlı şeritler kullanılıyor. Tavan raylarının bağlantı noktalarında turuncu kaplamalara yer verilmiş. Kabin içindeki koyu gri renkli parçalı deri/kumaş kaplamalar turuncu dikişlere ve vurgulara sahip. Forester Sport’un iç mekanında havalandırma ızgara kapaklarından, orta saklama bölmesine kadar birçok turuncu renkli detay yer alıyor.

Forester e-Boxer’ın Sport versiyonu, Mild Hybrid 2.0i motor hacminde 150 hp’lik bir benzinli motor ile 12.3 kw gücünde bir elektrik motoruna sahip.