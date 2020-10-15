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KIA kadın müşterilerine pembe top hediye ediyor

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – KIA, Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliğiyle meme kanserinde erken tanı bilinci oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen ‘Pembe Top Sahada’ Projesi’ne desteğini sürdürüyor.

KIA, 2020 yılı içerisinde KIA araç satın alan kadın müşterilerine Türkiye’de meme kanserinde erken tanının sembolü haline gelen Pembe Topu hediye olarak gönderiyor. Proje kapsamında her kadın müşterisi adına bu alanda faaliyet göstermeye yetkili kurumlara nakdi bağış gerçekleştiren KIA ihtiyaç sahibi kadınların ücretsiz meme kanseri muayenesi olmasına da katkı sağlıyor.
KIA ayrıca meme kanserine farkındalık oluşturmak amacıyla pembeye boyadığı Sportage araçlarla İstanbul’u dolaşarak konuyla ilgili farkındalık oluşturmaya ekim ayı boyunca devam edecek.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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