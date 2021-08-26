Borusan Otomotiv İkinci El’den sıfır faizli kampanya

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv İkinci El, sınırlı sayıda otomobiller için geçerli sıfır faizli kampanya başlattı.

Eylül sonuna kadar geçerli kampanyada 2019 model ve üzeri Yeni BMW 3 Serisi ve X1 modellerinde 150 bin TL’ye 12 ay, diğer BMW modelleri ile tüm Jaguar, Land Rover, MINI markalarında ise 100 bin TL’ye 12 ay sıfır faiz fırsatıyla otomobil sahibi olma imkânı sunuyor.

Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları’nda tüm marka ve modeller Video Chat uygulamasıyla online olarak da incelenebiliyor. ikinciel.borusanotomotiv.com adresi üzerinden doldurulacak form ile arzu edenler yetkili satıcılara gelmeden tercih ettikleri gün ve saatte Video Chat uygulaması ile beğendikleri otomobili tüm ayrıntılarıyla görebiliyor.