Kurdaki artış oto servislerini olumsuz etkiliyor

Tüm Oto Servisleri Federasyonu TOSEF, salgın döneminde üyesi olan 600 özel oto servisine destek vermeye devam ediyor.

Sektörün, pandeminin sebep olduğu kayıplardan minimum düzeyde etkilenmesi adına çalışmalarını sürdüren TOSEF, 600 özel oto servisi ve 30 bin sektör çalışanına dezenfeksiyon kiti ulaştırdı.

TOSEF Genel Sekreteri Timur Selçuk Turan

Salgının ve dalgalı döviz kurunun etkilerinin yoğun görüldüğü yılın ikinci yarısında servis girişlerinde ortalama yüzde 30 azalma yaşandığına dikkat çeken TOSEF Genel Sekreteri Timur Selçuk Turan “Üyemiz özel oto servislerinin, salgından minimum düzeyde etkilenmeleri üzerine çalışmalarımız devam ediyor. Dezenfeksiyon kitimiz, 10 farklı bölgenin oto servisleri derneklerinin de desteğiyle sektöre emek veren dostlarımıza ulaştı. Yaklaşık 30 bin kişinin istihdam edildiği özel oto servisleri sektörünün dijital entegrasyona yönelmesi adına projeler geliştiriyoruz. Artık araç sahipleri, daha konforlu ve fiziksel temasın daha az yaşandığı bir servis deneyimine ihtiyaç duyuyor. Diğer yandan boya fiyatlarında yaşanan yüzde 35 dolaylarındaki artış, servislerin maliyetlerini direkt etkiledi. İşçilik fiyatlarına bu artışlar yansıtılmadığı için çok küçük olan kar marjı da negatife çevrilmiş oldu” dedi.

Özel oto servisleri 10 milyar TL’lik bir sektöre işaret ediyor

Özel oto servisleri pazarının önemine de dikkat çeken TOSEF Genel Sekreteri Timur Selçuk Turan, “Oto servisleri otomotiv sektöründe geri planda kalsa da aslında tahmin edilenden çok daha büyük bir pazara işaret ediyor. Yaklaşık 10 Milyar TL’lik büyüklüğe sahip olan özel oto servisleri sektöründe 30 bin aile buradan kazanç sağlıyor. TOSEF üyeleri ile birlikte kurduğumuz TOSAŞ ile birlikte, ortak bir satın alma platformu oluşturarak, yedek parça giderlerinde tasarruf sağlamaya başladık. TOSAŞ Otomotiv Hizmetleri A.Ş. üyelerimize yeni ekonomik fırsatlar kazandırırken, geniş tabanlı ortaklık ve yönetim yapısıyla paydaşlarımıza önemli katkılar sağlıyor” ifadelerini kullandı.