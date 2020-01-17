Euro NCAP’den Subaru Forester e-BOXER’a tam not

CARMEDYA.COM – Subaru Forester e-BOXER Küçük SUV/MPV sınıfında Euro NCAP 2019 güvenlik performansı testinde her sınıfın en iyi performans sağlayan modellerine verilen “Sınıfının En İyisi Otomobiller 2019” ödülünü kazandı.

Subaru, bu ödülü, daha önce 2017 yılında Küçük Aile Aracı kategorisinde “Sınıfının En İyisi” seçilen SUBARU XV ve Impreza ile almıştı. Subaru bu prestijli güvenlik ödülünü ikinci kez kazanmış oldu.

Yeni Subaru Forester e-BOXER, dört değerlendirme alanının dördünde de (Yetişkin Yolcu, Çocuk Yolcu, Savunmasız Yol Kullanıcıları, Güvenlik Desteği) son derece yüksek puanlar alarak en yüksek derecelendirme olan beş yıldıza hak kazandı ve Euro NCAP 2019 değerlendirme Protokolü’nde “Çocuk Yolcu Koruması”nda sınıfında şimdiye dek görülen en yüksek puanı elde etti.

Beşinci nesil Forester dünya çapında da önemli ödüllere sahip: Forester, Japonya’da 2018 Japonya Yeni Araç Değerlendirme Programı (JNCAP) çarpışma güvenliği değerlendirmesinde JNCAP Birincilik Ödülünü ve 2019 JNCAP Önleyici Güvenlik Performansı Değerlendirmesi’nde en yüksek derece olan ASV+++ (İleri Güvenlikli Araç Üç Artı) derecelendirmesine hak kazanmıştı.