Martaş Otomotiv’den Antalya’ya yeni lojistik merkezi

CARMEDYA.COM – Otomotiv yedek parça dağıtım markalarından Martaş Otomotiv, ülke genelindeki dağıtım ağını güçlendirmek üzere yaptığı yatırımlara devam ediyor.

Geçtiğimiz sene pandemiye rağmen yatırımlarına ara vermeyerek İstanbul Avrupa Yakası ve Samsun’da iki yeni dağıtım merkezi açan Martaş Otomotiv, son olarak Antalya’da yeni bir dağıtım merkezi daha hizmete açtı. Martaş Otomotiv, bu sayede Adana ile birlikte Akdeniz Bölgesi’ndeki dağıtım merkezi ağını daha da güçlendirmiş oldu.

2 bin 500 metrekaresi açık alan olmak üzere toplamda 5 bin metrekare alan üzerine kurulan Martaş Otomotiv Antalya Dağıtım Merkezi, teknolojik ekipmanlarıyla tam donanımlı büyük bir lojistik merkezi olarak, başta Antalya olmak üzere çevre illerdeki taleplere yanıt vermeye başladı. Martaş Otomotiv, yaptığı son yatırımla birlikte Türkiye genelinde dağıtım merkezi sayısını ise 7’ye çıkardı.

“Aynı gün içerisinde teslimat yaparak stok alışkanlıklarını değiştirdik”

Konuyla ilgili bilgiler veren Martaş Otomotiv Genel Müdürü Erdem Çarıkcı, “Geçtiğimiz yıl Samsun ve İstanbul Avrupa Yakası’nda iki yeni dağıtım merkezi açmıştık. Bu sene Antalya’daki merkezimizin açılışını gerçekleştirdik. Gerek yeni ürün gruplarına yönelik çalışmalarımız gerekse yeni dağıtım merkezlerimizle Türkiye genelinde çok daha kapsayıcıyız. Türkiye yedek parça pazarına sunulabilecek maksimum parçada ürünü sunarken, aynı zamanda ülkenin yüzde 80’ini kapsayan bir alan içerisinde bu parçaları aynı günde teslim edebiliyoruz. Böylece müşterilerimizin stok tutma alışkanlıklarını tamamen değiştirdik. Hedefimiz, daha fazla parçayı bünyemizde bulundurmak ve tek alışveriş noktası haline gelmek. Kısa bir süre içerisinde ise Türkiye’nin tamamına bir günde yedek parça tedariki sağlamak istiyoruz” dedi.