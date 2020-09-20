Jeep’ten “Yarısı Şimdi Yarısı Seneye” kampanyası!

CARMEDYA.COM – Jeep, Eylül ayında “Yarısı Şimdi Yarısı Seneye” kredi kampanyasını hayata geçiriyor.

Ay boyunca Compass veya Renegade modellerinde geçerli “Yarısı Şimdi Yarısı Seneye” kredi kampanyası sunulurken, bu kampanyanın yanı sıra kişiye özel uygun vade ve taksit tutarları belirlenebiliyor. Ayrıca, yine ay boyunca geçerli olacak şekilde Jeep Compass’ın versiyonlarında 15 bin TL, Jeep Renegade modellerinde ise 10 bin TL nakit indirim fırsatı otomobil severleri bekliyor.

Eylül ayında ayrıca, Jeep Compass’ın 4×4 versiyonları şirket sahiplerine özel yüzde 7 indirimli avantajlı fiyatlarla satın alınabiliyor.