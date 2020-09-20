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Jeep’ten “Yarısı Şimdi Yarısı Seneye” kampanyası!

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Jeep, Eylül ayında “Yarısı Şimdi Yarısı Seneye” kredi kampanyasını hayata geçiriyor.

Ay boyunca Compass veya Renegade modellerinde geçerli “Yarısı Şimdi Yarısı Seneye” kredi kampanyası sunulurken, bu kampanyanın yanı sıra kişiye özel uygun vade ve taksit tutarları belirlenebiliyor. Ayrıca, yine ay boyunca geçerli olacak şekilde Jeep Compass’ın versiyonlarında 15 bin TL, Jeep Renegade modellerinde ise 10 bin TL nakit indirim fırsatı otomobil severleri bekliyor.

Eylül ayında ayrıca, Jeep Compass’ın 4×4 versiyonları şirket sahiplerine özel yüzde 7 indirimli avantajlı fiyatlarla satın alınabiliyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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