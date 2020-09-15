Maserati’den yeni nesil spor otomobil: MC20

CARMEDYA.COM – Maserati, uzun süredir merakla beklenen ve marka için yeni bir çağın başlangıcını temsil eden MC20 modelini tanıttı.

Modena’da “MMXX: Cesur olma zamanı” sloganıyla düzenlenen etkinlikle lansmanı gerçekleşen modelin adı, Maserati Corse isimlerinin baş harfleri ve 2020 yılına ithafen 20 rakamının bileşiminden oluşuyor.

Bir süre önce tanıtılan markanın 630 HP ve 730 NM tork değerleriyle öne çıkan yeni V6 Nettuno motorunu taşıyan MC20, 0-100 km/s hızlanmasını 2,9 saniyenin altında gerçekleştirirken, 325 km/s hıza ulaşabiliyor.

Otomobilin 1500 kg’dan daha hafif ağırlığı sayesinde kilogram başına 2,33 HP ağırlık / güç dengesiyle MC20, sınıfının en hızlı ve çevik otomobillerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu oranı yakalamak için modelde karbon fiber malzemelerden yardım alındığının da altını çizmeden geçmeyelim.

Tasarım süreci 24 ay süren ve martı kanat, ya da Maserati mühendislerinin deyimiyle kelebek kanat tipi kapılara sahip otomobil, dünyanın en gelişmiş dinamik simülatörlerinden birini kullanan Sanal Araç Dinamikleri Geliştirme Sistemi ile Maserati İnovasyon Laboratuvarı tarafından geliştirildi. Bu yöntem, geliştirme sürelerini optimize ederek dinamik testlerin yüzde 97’sinin hızlıca tamamlanmasına olanak sağladı. Daha sonra, pist ve yol şartlarında zorlu testlerle otomobilin ince ayarları yapıldı ve ortaya Maserati geleneğini sürdüren bir adrenalin makinası çıktı.

Rüzgar sürtünme katsayısı 0,38’in altında olan otomobil, aynı zamanda gizli bir arka spoylere de sahip.

Sürücü odaklı kokpit tasarımında Maserati Multimedya Sistemi (MIA) ve gösterge paneli için iki adet 10 inç ekrana yer verilmiş. Orta konsol karbon fiber kaplamaya sahip ve aracın iç mekan tasarımında gereksiz düğme karmaşasından kaçınılmış. Kablosuz akıllı telefon şarj cihazı, sürüş modu seçici (GT, Wet, Sport, Corsa ve beşinci olarak kontrol işlevlerini devre dışı bırakan ESC Off), iki hız seçim düğmesi, elektrikli cam kontrolleri, Multimedya Sistem kontrolleri ve kol dayamasının altında kullanışlı bir saklama bölmesi öne çıkan özellikler arasında. Diğer tüm kontroller direksiyon simidinde yer alıyor. Direksiyon üzerinde solda ateşleme düğmesi ve sağda başlatma kontrolü yer alıyor.

Yeni MC20’de, Maserati Connect programı sayesinde navigasyon, Alexa ve Wifi Hotspot kullanılabiliyor. Ayrıca Maserati Connect akıllı telefon veya akıllı saat uygulaması aracılığıyla yönetilebiliyor.

Maserati MC20 için altı yeni renk geliştirdi. Otomobilin üretimi yıl sonu başlıyor ancak siparişler şimdiden alınmaya başlanmış durumda.