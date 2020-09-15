Volvo’dan otomobiller için hava kalitesi teknolojisi

CARMEDYA.COM – Volvo Cars, dünyada bir ilk olan premium hava kalitesi teknolojisini tanıttı.

Volvo sürücüleri, bu teknoloji sayesinde otomobillerinin içinde temiz ve sağlıklı bir hava soluyacak ve yolculuğa çıkmadan önce otomobilin içerisindeki kabin havasını temizleyebilecekler.



Şirketin yeni Gelişmiş Hava Temizleyici (Advanced Air Cleaner) teknolojisi, şu anda piyasadaki hiçbir otomobilde bulunmayan özel bir sensör sayesinde kabin içindeki havayı PM 2.5 seviyelerinde ölçebiliyor.



Volvo sürücüleri, PM 2.5 ölçümlerinin ve ilgili bilgi hizmetlerinin yaygın olduğu Çin’de, kabin içindeki hava kalitesini otomobilin dışındaki hava kalitesiyle karşılaştırabiliyor.

PM 2.5, havadaki ince partikül madde miktarını gösteren ve hava kalitesinin ölçülmesinde yaygın olarak kullanılan bir ölçüt. Global olarak birçok kentte, Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen seviyeleri aşan PM 2.5 değerleri ölçülüyor ve bunun olumsuz etkilerinin azaltılması konusunda önlem almaya ihtiyaç olduğu açıklıkla görülüyor.

Bu ilkbahardan beri, Ölçeklenebilir Ürün Mimarisine (SPA) üzerinde üretilen 90 ve 60 Serisi Volvo modellerinin tümünde kabindeki ince partikülleri temizleyen Gelişmiş Hava Temizleyici (Advanced Air Cleaner) teknolojisi bulunuyor. Sentetik fiber bazlı filtre ve iyonizasyon sayesinde, tüm PM 2.5 parçacıklarının yüzde 95’e kadarı kabin dışında tutuluyor.

Bu, otomobilin içerisindeki hava kalitesini optimize ederek hava kirliliği ve ince partiküllerle ilişkili olumsuz sağlık etkilerini sınırlıyor. Sağlıklı ve temiz hava sürücünün konsantrasyonunu artırmaya yardımcı olduğunu düşünürsek, otomobilin içindeki temiz hava güvenli sürüş açısından da büyük önem taşıyor.

İlgili Volvo modellerinin sürücüleri, yolculuğa çıkmadan önce kabin havasının temizlenmesini sağlamak için Volvo On Call akıllı telefon uygulamasını (uygulamanın mevcut olduğu yerlerde) kullanabiliyor.

Uygulama, temizleme işlemi bittikten sonra sürücüye kabin içerisindeki havanın PM 2.5 seviyesini gösteriyor.

Volvo Cars kabin hava kalitesi konusunda kıdemli teknik uzman olan Anders Löfvendahl, “Gelişmiş Hava Temizleyici (Advanced Air Cleaner) teknolojimizle, Volvo’nuzun içinde soluduğunuz havanın daha temiz ve daha sağlıklı olduğundan emin olabilirsiniz. Hem sağlık hem de güvenlik açısından temiz havanın sizin için çok iyi olduğuna inanıyoruz ve bu alandaki sınırları zorlamaya devam edeceğiz” dedi.

Volvo Cars, otomobillerinin içinde Gelişmiş Hava Temizleyici (Advanced Air Cleaner) teknolojisinin yanı sıra, başka uygulamalarla da sağlıklı bir ortam yaratmaya çalışıyor. Mühendisler, uzun süredir otomobillerdeki organik maddelerden kaynaklanan emisyonları ortadan kaldırmaya ve iç döşemelerde kullanılan alerjiye neden olabilecek materyallerin kullanım miktarını en aza indirmeye odaklanıyor.

Kabin içinde kullanılan parçalardan ve malzemelerden koku oluşumunu ve emisyonları en aza indirmek için Volvo Cars’ın tedarikçilere uyguladığı çok katı kuralları bulunuyor.

Şirket ayrıca, malzeme kullanımıyla ilgili projelerde çeşitli üniversiteler ve diğer enstitülerle yakın bir şekilde çalışıyor ve iç mekanları için daha katı alerji standartları geliştirerek bunları uygulamaya koyuyor.

Şirkette “The Noses” olarak adlandırılan özel bir koku değerlendirme ekibi, bileşenleri tek tek ve koku emisyonları bakımından otomobilin bütünü seviyesinde test ediyor. Teknolojik gelişmelere rağmen, insan burnu herhangi bir analitik cihazdan çok daha hassas olduğu için bu ekip koku kontrol süreci için vazgeçilmez bir görev üstleniyor.