Hyundai Tucson artık çok daha teknolojik

CARMEDYA.COM – Hyundai Motor Company, online olarak gerçekleştirdiği global bir lansmanla Yeni Tucson modelini tanıttı.

Uzun zamandır merakla beklenen C-SUV segmentindeki otomobil, yeni standartlar belirleyen deneysel bir tasarıma ve en son teknolojiye sahip.

İlk kez 2004 yılında tanıtılan ve dünya çapında 7 milyondan fazla satılan Tucson, Avrupa pazarında da 1.4 milyon adet satış başarısı gösterdi. Hyundai’nin tasarım açısından imajını ve aynı zamanda tüm pazarlardaki saygınlığını artıran Tucson, şimdi de markanın yeni Sensuous Sportiness yani Duygusal Sportiflik tasarım kimliğini ön plana çıkarıyor.

Geçtiğimiz yıl Los Angeles AutoMobility Fuarı’nda tanıtılan Vision T Concept baz alınarak üretilen Yeni Tucson, kompakt SUV segmentine sıra dışı tasarım özellikleriyle farklı bir bakış açısı getiriyor. Hyundai Tucson aynı zamanda hibrit, plug-in hibrit ve 48 volt hafif hibrit motor seçenekleriyle de Avrupa pazarındaki elektrikli otomobillere alternatif modeller sunmuş oluyor.

Hyundai’nin hemen hemen tüm pazarlarda sunduğu küresel bir model olan Tucson, birkaç farklı fabrikada aynı anda üretilecek. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu Avrupa pazarı için Çekya’daki Nošovice fabrikasında üretilecek olan Tucson, EV’lerin haricinde benzinli ve dizel motorlarıyla da yollarda yer alacak.

Yeni Tucson ile ilgili olarak görüşlerini dile getiren Hyundai Avrupa Başkanı ve CEO’su Michael Cole, “Hibrit, plug-in hibrit ve 48 volt hafif hibrit motor seçeneklerimizle, elektrikli modellere karşı olan ilgimizi ve tecrübemizi artırıyoruz. Global olarak, birden fazla elektrikli modele sahip bir markayız ve özellikle SUV segmentinde böyle bir hamle yapmamız son derece önemli. Hyundai adına önemli bir kilometre taşı olan Yeni Tucson, aynı zamanda Avrupa’daki yükselişimizi ve bağlılığımızı iki katına çıkaracak” dedi.

Parametrik Dinamikler

Bir önceki neslinden tamamen farklı bir tasarımla gelen Yeni Tucson, bu açıdan Hyundai için bir devrimi temsil ediyor. Genel olarak, selefinden daha büyük ve daha geniş bir gövdeye sahip olan Hyundai Tucson, eski nesline göre daha kaslı duruşu, sert ve keskin hatları ve dinamik oranlarıyla oldukça güçlü bir SUV imajı çiziyor. “Sensuous Sportiness” tasarım kimliğine göre geliştirilen popüler model, orantı, mimari, stil ve teknoloji ile karakterize ediliyor.

Tasarımının haricinde, yenilikçi teknoloji ve üst düzey mobil çözümlerle de hayata geçirilen Tucson, sahibiyle arasında güçlü bir bağ kurmayı amaçlıyor. Geleneksel çizim ve eskiz yöntemlerinden kaçınan Hyundai tasarımcıları, en yeni dijital teknoloji ile geometrik algoritmalar üretti. Bu sayede Yeni Tucson’un fütüristik tasarım öğelerini ileri seviyeye doğru geliştirdiler. “Parametrik dinamikler” olarak bilinen bu tasarım süreci, benzersiz bir estetik oluşturmak için dijital verilerle oluşturulan çizgileri, açıları ve paralel hatları kullanıyor.

Modelin öne çıkan en büyük özelliği ise tasarımla bütünleşen yeni parametrik gizli far sistemi. Araç çalıştırıldığı zaman beliren farlar, ön bölümde oldukça güçlü bir ilk izlenim sağlıyor. Işıklar söndüğünde ise aracın ön kısmına hakim olan geometrik desenler ön plana çıkıyor. En son teknolojiye sahip bu aydınlatma teknolojisi sayesinde, gündüz farları açıldığında da ızgaranın koyu krom görünümü, mücevher gibi şekillere dönüşüyor.

Parametrik tasarım çizgisi, aracın yan tarafında da önemli bir tasarım öğesi olarak da dikkat çekiyor. Sert geçişli yüzeyler, şık ve oldukça maskülen bir siluet oluşturuyor. Aynı zamanda aracın bütünüyle çarpıcı bir kontrast oluşturarak dururken bile ileriye doğru hareket ediyormuş gibi bir izlenim uyandırıyor. Dinamik çizgiler, 19 inç jantlar ve geniş hava girişli tamponlar, güçlü ve atletik bir duruş sağlıyor. Tucson’un sportif tasarım çizgileri, yan aynalardan başlayıp C sütununa kadar devam eden krom parçalarla da ekstra olarak vurgulanıyor.

Yandan bakıldığında etrafı saran kapılar, dinamik ve açılı plastik dodiklerle oldukça sağlam bir uyum oluşturuyor. Arkada da parametrik gizli stop lambalarına sahip olan Tucson, burada ana tasarım temasını sürdürüyor. Tucson’un arka tamponu, parametrik desen ayrıntılarıyla desteklenmiş üç boyutlu bir efektle bütünleşiyor. Spoylerin altına yerleştirilen gizli arka sileceklerin uygulandığı ilk Hyundai modeli olan Tucson, pürüzsüz camdan üretilmil üç boyutlu bir logoya da sahip. Dokuz farklı yeni renk seçeneğiyle üretilecek olan Tucson’un çift tavan renk opsiyonu da var.

Daha fazla teknoloji

Hyundai Tucson’un sofistike ve ferah iç mekanında da üç farklı renk kombinasyonu bulunuyor. Teknoloji üssünü andıran yeni nesil iç mekanda daha önceki Hyundai modellerinden farklı olarak alışılmışın dışında çizgiler var. Teknoloji ve bilgi uyumlu kokpit, şelalelerden ilham alınarak tasarlanmış. Orta konsoldan başlayarak arka kapılara kadar akan gümüş renkli çizgiler, birinci sınıf malzemelerle bütünleştirilmiş.

Çok daha dijital hale gelen Yeni Tucson’da 10,25 inç AVN-T ekran, aracın kokpitini tamamen dolduruyor. Hyundai tasarımcıları, fiziksel düğmeler ve klasik butonlardan vazgeçerek tüm işletim ve kontrol mekanizmasını AVN üzerinden gerçekleştiriyor. Klima, havalandırma ve multimedya işlevleri dokunarak kontrol edilebiliyor. Tam dokunmatik ekran konsolu içeren ilk Hyundai modeli olan Tucson, alçak bir gösterge paneli de sahip. Analog yerine dijital ekrana sahip bir gösterge ile gelen otomobil, sürüşle ilgili tüm bilgileri anlık olarak sürücüsüne iletiyor. Orta konsolun iki yan cebinde kablosuz şarj pedi ve saklama bölmeleri bulunurken aynı zamanda 10 farklı parlaklık seviyesi olan ortam aydınlatmasına da yer verilmiş.

Bir önceki nesle göre 20 mm daha uzun, 15 mm daha geniş ve 10 mm artırılmış dingil mesafesi gelen Yeni Tucson, her zamankinden daha geniş. Özellikle arkada oturan yolcular içindiz mesafesi 26 mm genişlemiş. Bu arada, bagaj kapasitesi de seçilen motor ve güç aktarım sistemine bağlı olarak 33 ila 107 litre arasından artırılmış. Hyundai tarafından açıklanan hacim 620 litre ve koltuklar katlandığında da 1799 litreye kadar çıkabiliyor.

Hyundai’nin gelişmiş HTRAC dört tekerlekten çekiş sistemiyle satışa sunulacak olan Tucson, isteğe bağlı olarak 4×2 seçeneğine de sahip olacak. Dünyanın en zorlu yarış pistlerinden biri olarak kabul edilen Nürburgring Nordschleife’da defalarca test edilen otomobil, oldukça sportif ve aynı zamanda konfor vaad eden yeni tip bir süspansiyon sistemiyle donatılmış. Elektronik kontrollü süspansiyon sistemi (ECS), sürüş modlarına göre sertliğini ve rijitliğini değiştirebiliyor. Önde MacPherson gergi kolu ve arkadaki çoklu bağlantılı süspansiyonu ile üst düzeyde konfor sunan Tucson, yeni fren sistemiyle de güvenliği unutmamış oluyor. Süspansiyonla uyumlu olarak çalışan “Motor Tahrikli Hidrolik Direksiyon (R-MDPS)”, modlara göre tepkilerini anlık olarak değiştirebiliyor.

Yeni motor seçenekleri

Üç elektrikli motor ve dört farklı şanzıman seçeneğine sahip Tucson’da ayrıca iki adet içten yanmalı motor da var. Benzinli ve dizel motorlarla da satışa sunulacak araçta turbo benzinli ve dizel 48 volt hafif hibrit motor seçenekleri yer alıyor.

Yeni Tucson’da dikkat çeken en önemli motor ise 1.6 T-GDI Smartstream. Hyundai’nin Sürekli Değişken Valf Zamanla (CVVD) teknolojisi ile donatılan bu motor, performansa ve yakıt verimliliğine aynı anda odaklanacak. Hyundai bu motoru kullanarak 265 PS güce sahip bir plug-in hibrit versiyon da sunmuş olacak.

Bu yılın sonuna doğru Avrupa’da satışa sunulacak aracın önümüzdeki yıl daha sport N Line versiyonu da tanıtılacak.