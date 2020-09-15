Peugeot 5008 güncellendi

CARMEDYA.COM – Fransız otomobil üreticisi Peugeot, 508 ve 2008 modelleriyle başlayan yeni tasarım dilini tüm modellerine uygulamaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde 3008 modelini de güncelleyen markada sıra SUV model gamının büyük ağabeyi 5008’e geldi.

Gerek 5008, gerekse de 3008 modelleri ile Avrupa SUV pazarında lider konumda olan Peugeot, 2017 yılında 5008’i satışa sunduğu günden bu yana 300 bin adetlik üretim başarısına imza attı.

Tasarım

Kapsamlı makyaj operasyonuyla güncellenen Peugeot 5008 de tıpkı 2008 ve 3008 gibi önde yeni tasarım çizgisinin karakteristik sembolü olan aslan dişlerine kavuşmuş durumda.

Yeni çerçevesiz ön ızgara, daha modern bir görünüm sunarken, akıcı tasarımı korumaya devam ediyor. Tasarımcının ifadesiyle, tüm öğeleri birbirine bağlamak için kanatçıklarla farların altına kadar uzanıyor. Ayrıca Peugeot ailesinin tüm üyelerinde olduğu gibi motor kaputunun ön orta bölümünde model ismi öne çıkartılıyor.

Otomobilde giriş seviyesinden itibaren yeni tampona parlak siyah yan ızgaralar ve boyalı bir eşik eklenmiş. GT/GT Pack donanımlarında, GT versiyonlarının görsel konumlandırmasını vurgulamak üzere özgün tasarım desenine sahip özel bir ön ızgara devreye giriyor.

Ön farlar da daha agresif bir görünüm sunacak ve markanın güncel tasarım kodlarını yansıtacak şekilde yeniden tasarlanmış. Giriş seviyesinden itibaren LED teknolojiyle donatılan farlar krom uçlu aslan dişi formundaki gündüz farları özgün bir görünüm sergiliyor.

GT/GT Pack donanım seviyelerinde sunulan Full LED ön farlar, viraj aydınlatma işlevi (EVS) sayesinde 90 km/s’ye kadar hızlarda görüşü optimize ederken gelişmiş bir ışık imzası ve daha teknolojik ve özgün bir görünüm sunuyor.

Sis farlarının yerini alan yeni “Sis Modu” işlevi önemli bir yenilik olarak dikkat çekiyor. Full LED farlara entegre edilen “Sis Modu” özelliği, sis lambaları etkinleştirildiğinde kısa huzmeli farları düşük bir güçle yakıyor.

Arkadan bakıldığında yeniden tasarlanan ve 3 boyutlu pençe görünümüyle güçlü bir ışık imzası ortaya koyan Full LED (geri vites lambası dahil) stop lambaları dikkat çekiyor. Tasarıma dinamik (kayar formda) sinyaller eşlik ediyor.

Stop lambaları aracın her iki yanındaki siyah bagaj kapağı kaplamasına uzanan şeffaf, füme bir camla kaplanıyor ve böylece araca arkadan bakıldığında genişlik algısı daha da artıyor.

GT Pack donanım seviyesinde görünümü daha da güçlendirmek için yeni 19 inç “San Francisco” elmas kesim alüminyum jantlar devreye giriyor.

Ayrıca ön çamurluklar ve bagaj kapağındaki GT logolarının tasarımı da güncellendi.

Araç mevcut renk listesine eklenen Ada Mavi ve Bakır Turuncu gövde renkleriyle de satışa sunulacak.

Black Pack

Daha dikkat çekici ve daha gösterişli bir görünüm arayan müşteriler için ürün gamının en üst noktasını oluşturan GT ve GT Pack donanım seviyelerinde yeni “Black Pack” seçeneği sunuluyor.

Söz konusu paketle birlikte bazı donanımlar daha koyu bir renk ile sunuluyor. Bunlar arasında ön ızgara, saten siyah 5008, GT ve Peugeot logoları, parlak siyah eşik, parlak siyah ön çamurluk eklentileri, saten siyah tavan barları, parlak siyah tavan spoyleri, parlak siyah arka eklentiler, parlak siyah arka tampon eşiği, siyah lastik silecekler, siyah kapı altları ve 19 inç Washington ‘Black Pack’ özel siyah oniks ile siyah vernikli jantlar yer alıyor.

Yeni i-Cockpit

Güncellenen modelde yeni nesil i-Cockpit kullanılıyor. Daha modern ve teknolojik arayüzüyle dikkat çeken yeni nesil i-Cockpit’te tamamen kişiselleştirilebilir ve yapılandırılabilir olan 12,3 inçlik dijital gösterge, “Normally Black” teknolojisine sahip dijital panel teknolojisiyle daha okunaklı ve yüksek kontrastlı bir görüntü sunuyor.

Yeni dokunmatik merkezi ekran 10 inç büyüklüğe sahip. Yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekranı yedi adet şık piyano tuşundan oluşan bir kumanda paneli tamamlıyor. Şalter tipi tuşlar; radyo, klima, sesli komutlu 3-Boyutlu bağlantılı navigasyon, araç ayarları, telefon, mobil uygulamalar ve dörtlü flaşörler olmak üzere temel konfor işlevlerine doğrudan ve kalıcı erişim sağlıyor.

Otomatik şanzımanlarla donatılan tüm içten yanmalı motora sahip versiyonların orta konsolunda sürücünün Normal, Spor ve Eko arasında seçim yapmasına olanak tanıyan sürüş modları özelliği standart olarak sunuluyor.

Yenilenen ve modernize edilen i-Cockpit’e vurgu yapmak üzere yeni kaplama ve yüzeyler devreye giriyor. Kalite algısını yükselten kaplama ve yüzeyler; GT ve GT Pack versiyonlarında yeni Kırmızı Nappa deri döşeme seçeneği, yeni Mistral Black PET/Alcantara döşeme, tüm versiyonlarda Tramontane dikişli yeni Mistral napa deri döşeme, Allure ve Allure Pack versiyonlarında yeni yarı deri ve kumaş döşeme seçeneklerinden oluşuyor.



Yeni özel dekoratif süslemeler olarak ise GT ve GT Pack versiyonlarında yeni Dark Lime Wood ve krom eklentilere sahip cam düğmeleri, yeni çerçevesiz dikiz aynası bulunuyor.



Güncellenen 5008, dış boyutlarıyla D-SUV segmentinin en üst noktasını oluşturuyor. Söz konusu ekstra uzunluk çok daha geniş bir iç mekan ve ideal mimari performans için kullanılıyor.

Otomobilde 2. koltuk sırasında; uzunluk ve bel desteği ayarlı, katlanabilir üç adet bağımsız koltuk, 3. koltuk sırasında; katlanabilir ve çıkarılabilir iki bağımsız koltuk, 3,20 metreye kadar uzun nesneleri taşımak üzere katlanan ön yolcu koltuğu ve 780 litre ile 1940 litre arasında kullanım alanı sunan geniş bagaj öne çıkıyor.

Akıllı teknolojiler

Model, araca entegre teknolojilerin bir parçası olarak en güncel sürüş destek sistemleri ile donatılıyor. Gece Görüş özelliği, gece veya görüşün kısıtlı olduğu sürüş koşullarında aracın önündeki canlıları (yayalar/hayvanlar) algılıyor. Sistem, uzun huzmeli farların menzilinin 200-250 m ilerisine kadar bir menzil sunuyor ve algıladığı canlıyı dijital göstergenin ortasında, yani sürücünün görüş alanında gösteriyor.

Dur-Kalk özelliğine sahip Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (EAT8 otomatik şanzıman ile), durma süresinin üç saniyeden az olması halinde aracın otomatik olarak yeniden harekete geçmesini sağlıyor. Aksi durumlarda gaz pedalına veya direksiyon simidi kumandasına küçük bir dokunuş işlevi yeniden başlatıyor. İşlev 0 km/s’den itibaren çalışıyor ve Drive Assist Plus paketinin parçası olarak sunuluyor.

Şerit Konumlandırma Asistanı (Dur-Kalk özelliğine sahip ACC ile birlikte) sürücünün şeritteki konumu belirlemesine izin veriyor. Sistem sürücünün ellerini direksiyon simidinde tutmasını gerektiriyor ve Sürüş Asistanı Plus paketinin parçası olarak sunuluyor.

Çarpışma Riski Uyarısı ile en güncel Otomatik Acil Fren özelliği (versiyona bağlı olarak 5 km/s’den 140 km/s’ye kadar gece ve gündüz sürüşlerinde yayaları ve bisikletlileri algılıyor)

Kapsamı genişletilen Trafik İşaretleri Tanımlama Sistemi (dur, tek yön, sollama yok, vb. Trafik işaretleri)

Sürüş destek sistemleri arasında manuel şanzımanda 30 km/s fonksiyonuna sahip Adaptif Hız Sabitleme Sistemi araçlar arası mesafeyi ayarlama imkanı, 180° açılı geri görüş kamerası ile Visiopark 1, 360° açılı ön ve arka görüş kamerası ile Visiopark 2, paralel veya dikey park etmede aktif yardım özelliği ile Park Assist, istem dışı şeritten (veya yoldan) ayrılmaya karşı Aktif Şerit Takip Asistanı, 65 km/s ve üzerindeki hızlarda uzun süreli sürüşlerde direksiyon simidindeki mikro hareketleri analiz ederek sürücünün dikkatini tespit eden Sürücü Dikkat Takip Sistemi, otomatik uzun ve kısa far geçiş asistanı, hız sınırı tabelalarını algılama ve hız limiti önerme, 12 km/s ve üzerindeki hızlarda çalışan Aktif Kör Nokta Takip Sistemi (yörünge düzeltmeli), belirli lastik tipleriyle Normal, Kar, Çamur ve Kum olmak üzere dört sürüş modu ile aracı yol şartlarına uyarlama olanağı sunan Grip Control, dik eğimli sürüşlerde aracı ve çizgisini güvenli bir şekilde kontrol etme olanağı sağlayan Yokuş İniş Destek Sistemi (HADC) bulunuyor.

Ayrıca araçta yer alan akıllı teknolojiler arasında ayak hareketi ile açılan bagaj kapağı, panoramik açılır cam tavan, çok nokta masajlı koltuklar ve elektrikli el freni yer alıyor.



Otomobilde Apple CarPlay ve Android Auto bağlantı protokollerini içeren MirrorScreen uyumluluğu sayesinde bilgiler multi medya ekranına entegre ediliyor. Kablosuz akıllı telefon şarj özelliği olmayan cihazları şarj etmek üzere ön tarafta bir USB soketi ve arka koltuklar için iki yeni USB soketi devreye giriyor.

5008, 515 Watt FOCAL gelişmiş Hifi sistemi ile donatılabiliyor. Bir diğer önemli yenilik olarak tweeter ve mid hoparlörler için bronz kapaklar sunuluyor.

Motor seçenekleri

5008, 132 gr/km’den başlayan emisyon değerlerine sahip içten yanmalı motorlarla sunuluyor. Motorların tamamı Euro 6.2d-temp normuna ve WLTP protokolüne (Dünya Genelinde Uyumlu Test Prosedürü) uygun.



Model gamında 1,2 litre hacimli 3 silindir PureTech 130 S&S MT6, PureTech 130 S&S EAT8, 1.6 litre hacimli 4 silindir PureTech 180 EAT8 benzinli, 1,5 litre hacimli 4 silindir BlueHDi 130 S&S MT6, BlueHDi 130 S&S EAT8 ve 2,0 litre hacimli 4 silindir BlueHDi 180 S&S EAT8 dizel seçenekler yer alıyor.

Donanım

Markanın yeni ürün stratejisine uygun olarak üç donanım seviyesi bulunuyor. Bunların her biri, daha fazla konfor, görsellik veya sürüş desteği arayan müşterilerin beklentilerini karşılamak için “Pack” adı altında donanım paketleriyle tamamlanabiliyor. Markanın yeni ürün stratejisi aşağıdaki gibi şekilleniyor;



• ACTIVE 17 inç alüminyum alaşım jantlar / Görüş Paketi / Anahtarsız çalıştırma / Çift bölgeli klima / Arka park asistanı / Dijital radyo (DAB) / Üçüncü koltuk sırası (iki koltuk)

• ACTIVE PACK ACTIVE + / Mirror screen / elektrikli katlanan aynalar / Ön park asistanı ve VisioPark 1

• ALLURE 18 inç alüminyum alaşım jantlar / Karartmalı camlar / Güvenlik Plus Paketi / 10 inç ekranlı navigasyon / PET kumaş döşemeler

• ALLURE PACK ALLURE + / Anahtarsız giriş ve çalıştırma / Yolcu koltuğu katlanma / Ortam aydınlatması paketi ve kumaş döşemeler

• GT Özel 18 inç alüminyum alaşım jantlar / Black Diamond tavan / Asistan Plus Sürüş Paketi / Full LED ön farlar / PET-Alcantara® döşemeler

• GT PACK GT + /19 inç alüminyum alaşım jantlar / Eller serbest bagaj kapağı / City 2 Paketi / FOCAL® Hifi / Masajlı elektrikli koltuk paketi



Boyutlarına rağmen kaldırımlar arası 11,2 metrelik dönüş çapı ile şehir içi manevra kabiliyetine de sahip otomobil Sochaux ve Rennes / Fransa’da üretiliyor ve 2020 yılı sonunda Avrupa’da satışa sunulması hedefleniyor.

Satışa sunulduğu ülkeye bağlı olarak yeni SUV 5008, tamamen dijital satın alma, takas, finansman ve teslimat seçenekleri sunan çevrimiçi satış sitesi Peugeot Store üzerinden satın alınabiliyor.