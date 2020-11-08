Citroen’den kasım kampanyası

CARMEDYA.COM – Tüm yetkili satıcı ve servislerinin hijyen önlemleri ve sağlık kurallarına %100 uygunluğu Bureau Veritas tarafından da onaylanan Citroen Türkiye, Kasım ayına özel finansman kampanyaları sunuyor.

Citroën modellerine 100.000TL kredi veya %0 faiz oranı gibi çok çeşitli finansman seçenekleri ile sahip olmak mümkün. Ayrıca kredi kullanmak istemeyen müşteriler için seçili modellerde geçerli nakit indirimleri sağlanıyor.

C5 Aircross SUV, seçili modellerde geçerli 100.000TL kredi için 30 aya varan ve %0,99’dan başlayan faiz seçeneği ile satışa sunuluyor. Kasım ayına özel fırsat araçlarından C5 Aircross Live 1.2 Puretech 130 EAT8 328.500TL, C5 Aircross Shine 1.6 Puretech 180 EAT8 ise 398.500TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca seçili modellerde geçerli 5.000TL nakit alım indirimi ile C5 Aircross SUV tüm Citroën Yetkili Satıcılarında.

Berlingo’ya 60.000TL için 20 ay %1,19 faiz seçeneği ile veya 25.000TL için 12 ay %0 faiz seçeneği ile sahip olmak mümkün. Kredi kullanmak istemeyen müşteriler için 2.000TL nakit alım indirimi sağlanıyor.

C3 Aircross SUV, 230.000TL’den başlayan fiyatı ve seçili modellerinde geçerli 2.000TL nakit alım indirimi veya 60.000TL için 20 ay %1,19 faiz seçeneği ile tüm Citroën Yetkili Satıcılarında.

Yeni Citroën C3’e 151.500TL’den başlayan cazip fiyatlarla sahip olmak mümkün.

BlueHDi motorlarla donatılmış tüm Citroën hafif ticari modelleri ise 155.500TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.