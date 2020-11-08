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Peugeot Türkiye’den 210. yılına özel sıfır fazi avantajı

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Peugeot Türkiye, 210. yılına özel olarak tüm modellerinde yüzde sıfırdan başlayan faiz oranı ve fırsat araçlarında avantajlar sunuyor.

Yüzde sıfır faiz oranı kampanyasına ek olarak 2008’de 60.000 TL için 12 ay %1,09, 3008’de 100.000 TL için 15 ay %0,94, 5008’de 100.000 TL için 15 ay %1,09, 508’de 100.000 TL için 15 ay %1,09, 208 Signature’da 50.000 TL için 12 ay %1,09, Rifter’ın EAT8 8 ileri tam otomatik şanzımanlı versiyonlarında 100.000 TL için 15 ay %1,09; hafif ticari ailesi de %1,09 faiz avantajıyla sunuluyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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