Peugeot Türkiye’den 210. yılına özel sıfır fazi avantajı

CARMEDYA.COM – Peugeot Türkiye, 210. yılına özel olarak tüm modellerinde yüzde sıfırdan başlayan faiz oranı ve fırsat araçlarında avantajlar sunuyor.

Yüzde sıfır faiz oranı kampanyasına ek olarak 2008’de 60.000 TL için 12 ay %1,09, 3008’de 100.000 TL için 15 ay %0,94, 5008’de 100.000 TL için 15 ay %1,09, 508’de 100.000 TL için 15 ay %1,09, 208 Signature’da 50.000 TL için 12 ay %1,09, Rifter’ın EAT8 8 ileri tam otomatik şanzımanlı versiyonlarında 100.000 TL için 15 ay %1,09; hafif ticari ailesi de %1,09 faiz avantajıyla sunuluyor.