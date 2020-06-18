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Auto King ile Castrol işbirliği anlaşması imzaladı

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Madeni yağ markası Castrol ve bakım ve onarım markası Auto King, 2020 yılı itibarıyla, beş senelik bir iş birliğine imza attı. Auto King, servislerinde artık Castrol’ü tercih ediyor.

Dünya çapında 100 yılı aşkın deneyime sahip Castrol, 20 yılda 3,5 milyonu aşan müşteriye hizmet veren Auto King ile anlaşma sağladı.

Auto King mini onarım, mobil parça onarım hizmetlerinin yanı sıra; oto bakım koruma, hasar onarımı ve mekanik bakım onarım hizmetlerini, altısı İstanbul’da olmak üzere 47 ilde 55 servisiyle müşterilerine ulaştırıyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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