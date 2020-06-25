Bosch’tan araç navigasyonu için yeni sensör

CARMEDYA.COM – Tanımadığımız, yeni ve kalabalık bir şehre gelince, navigasyon cihazının tam da en çok ihtiyaç duyulan anda çökmesi, hemen herkesin başına en az bir kere gelmiştir. Bosch böyle durumlar için Yeni SMI 230 Bosch MEMS sensörü geliştirdi.

Yüksek hassasiyetli bu sensör, sürekli olarak aracın yönü ve hızındaki değişiklikleri kaydediyor, bilgileri değerlendiriyor ve navigasyon sistemine iletiyor. Sistem, bilgileri GNSS küresel navigasyon uydu sisteminden gelen pozisyon verisiyle birleştirerek navigasyon için kullanıyor. Tüneller gibi GPS sinyalini kesintiye uğratacak bir durum meydana geldiğinde yeni Bosch sensörü devreye giriyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bosch Otomotiv Elektroniği Bölümü Yönetim Kurulu Üyesi Jens Fabrowsky, “Navigasyon sisteminin aklı karıştığında, Bosch yarı iletken sensörleri aracın yolunu kaybetmemesini sağlıyor” dedi.

Araç hareketleri hakkında sürekli ve güvenilir veri akışı, navigasyon cihazlarındaki ‘takılarak ilerleme’ sorununun artık geçmişte kalacağı anlamına geliyor. GPS pozisyon ve sensör verisinin birleşimi sayesinde, navigasyon cihazlarının ekranlarında yer alan ok göstergesi, ani sıçramalar yapmıyor ve yönünü ani bir şekilde değiştirmiyor.

Bosch, yakın zamanda SMI230 sensörlerinin üretimine geçti.

Düzensiz hareketlere son

Navigasyon ekranlarında, okun hareketini sabit ve devamlı tutmanın sırrı, yonga formundaki bir sensör teknolojisinde yatıyor. Uzmanlar, bu sensörlere ‘mikro-elektromekanik sistem sensörü’ yani MEMS ismini veriyor.

Bu yüksek hassasiyetli araç hareket verisini üretmek için, Bosch, iki adet ufak ve son derece hassas sensörü (biri aracın hızlanması için diğeri ise onun sapma oranı için) tek bir ünite içinde birleştirdi. Bu birleşim, SMI230’un gücünün sırrı. İkili sensör, yüksek hassasiyet sağlıyor ve aracın hareketindeki değişiklikleri çok hızlı tespit edebiliyor.

SMI230 sensöründen gelen veri sayesinde, harita aracın hareketlerini akıcı bir şekilde gösteriyor. Aynı durum, uydu sinyalinin azalmasından kaynaklanan yön kaybı olayları için de geçerli. Bosch Otomotiv Elektroniği Ürün Yöneticisi Michael Rupp, ürünle ilgili “Bosch’un yeni sensörü, GNSS navigasyonunun kör noktalarını çözüyor. Zayıf bir uydu sinyaliyle bile aracın konumunun kesin olarak belirlenmesine ve rota boyunca doğru yol tariflerinin doğru zamanda sağlanmasına yardımcı oluyor” ifadelerini kullandı.

Bunu başarmak için, navigasyon sistemi, Bosch sensörünün algıladığı şekilde aracın yönü ve hızındaki değişiklikleri sürekli analiz ediyor ve aracın konumunu navigasyon haritasına yansıtıyor. Veri toplama o kadar hassas yapılıyor ki, sinyal bir süre kesilse bile aracın pozisyonu güvenilir kalıyor.

Tek sensör farklı kullanım alanları

Bosch yarı iletken devreleri, öncelikli olarak emniyet ve sürücü destek sistemleri için kullanılıyor. Diğer kullanım alanları arasında multimedya ve bağlanabilirlik uygulamaları ile geleneksel ve elektrikli güç aktarma organları da bulunuyor. SMI230 MEMS sensörünün imkanları, navigasyonu ilerletmekle kalmayacak; hassas hareket algılama gerektiren filo yönetimi ve gişe geçiş uygulamaları için de ideal bir çözüm olacak. Titreşim ve çarpmaları algılayabilen sensörler, araç alarm sistemleri için de uygun olacak. Eksi hızlanma değeri (çarpışma) ya da yüksek dönme hareketleri (aracın ters dönmesi) ile algılanan bir kaza olursa sensör verisi otomatik eCall acil durum çağrı sistemini harekete geçirebilecek.