Fiat Yol Arkadaşım Connect’e yeni özellikler geliyor!

CARMEDYA.COM – Fiat, bağlanabilirlik teknolojisi Fiat Yol Arkadaşım Connect’i güncellemeye ve ürüne yeni özellikler eklemeye devam ediyor.

Tofaş’ta geliştirilen ve sınıfındaki ilk bağlantılı araç teknolojisi olan Fiat Yol Arkadaşım Connect, bayilerde kolayca aracına monte edilebiliyor ve uygulama Apple Store ve Google Play Store’dan indirilip kullanılabiliyor.

“Türkiye’de bağlanabilirlik teknolojisini geniş kitlelere ulaştıran tek markayız.”

Fiat Satış Sonrası Direktörü Hüseyin Şahin dünyada otomotiv teknolojileri alanında yaşanan gelişmeler ile küresel anlamda dijitalleşmeye yönelik adımları yakından takip ettiklerini ve müşteri ihtiyaçlarından yola çıkarak 2018 yılında Fiat Yol Arkadaşım Connect’i geliştirdiklerini ifade etti. Ürünün altyapı yönetimi ve geliştirmesinin Tofaş Satış Sonrası Connectivity ekibi, Tofaş Bilgi Teknolojileri ve ArGe birimleriyle bağlantılı araç platformu partneri Comodif ile hayata geçirdiklerini belirtti.

Şahin, “Fiat marka hedefimiz teknolojiye, tasarım ve konfora herkesin ulaşabilmesi. Tüm Egea model ailesi araç sahiplerinin faydalanabildiği ayrıca Doblo, Fiorino ve Ducato’da da sunduğumuz Fiat Yol Arkadaşım Connect teknolojisiyle, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik. Geniş kitlelere bu hizmeti sunabilen tek markayız” ifadelerini kullandı.

Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç & Fiat Satış Sonrası Direktörü Hüseyin Şahin

“Fiat Yol Arkadaşım Connect teknolojisiyle kullanıcılara güvenlik, akıllı kasko ve en kapsamlı ve katma değerli hizmetleri sunuyoruz.”

Kullanıcıların otomobilleriyle teknolojik, Fiat markası ile duygusal bağ kurduklarını belirten Satış Sonrası Direktörü Hüseyin Şahin ise Fiat Yol Arkadaşım Connect’in ürün özellikleri ve içeriklerini özetledi. Şahin; devreye alınan ilk özelliklerin uzaktan kontrol, park konum bilgisi ve çekilme bildirimi gibi müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştıracak fonksiyonlar olduğunu hatırlattı.

Fiat Yol Arkadaşım Connect kullanıcılarının, eklenen yeni fonksiyonlardan ve katma değerli hizmetlerden faydalanabildiklerini söyleyen Şahin, “Uzaktan kapı kilitleme-açma yapılabiliyor, otopark lokasyonlarına km uzaklık, boş kapasite bilgisi ve fiyat tarifesini öğrenebiliyor, akü, lastik, adblue ve LPG seviyelerini kontrol edebiliyor. Bununla birlikte olası kritik arıza kodunda seyahat sırasında bir sinyal alırsak müşterimizin seyahati tamamlanır tamamlanmaz müşteri ilgi merkezimiz müşterimizi arayarak aracı ile ilgili yapması gerekenleri telefonda aktarıyor gerekli durumlarda acil yol yardım ve çekici desteği veriyoruz. Ayrıca Fiat Yol Arkadaşım Connect; kaza anında alınan çarpışma verisiyle ilgi merkezimize anında uyarı iletiyor ve Müşteri İlgi Merkezimiz kullanıcıyı arıyor. Talebi doğrultusunda ambulans hizmeti gönderiyor olduğumuz gibi; müşterimize ulaşamazsak otomatik olarak aracın bulunduğu konuma ambulans hizmeti gönderiyoruz” dedi.

Hüseyin Şahin ayrıca 2018 yılından beri sürekli güncellenen Fiat Yol Arkadaşım Connect’in, Türkiye’de araç kaskosuna farklı bir bakış açısı getiren Connect Kasko ve filo müşterilerinin ihtiyacı üzerine tasarlanan Connect Filom gibi fark yaratan iş modelleriyle de müşterilere katma değer yaratan hizmetler sunduğuna vurgu yaptı.

Connect Kasko ile Türkiye’de ilk defa bir otomobil üreticisi ve bir sigorta şirketinin inovatif ve teknolojik bir iş birliğine imza attıklarını söyleyen Hüseyin Şahin, “Connect Kasko’da; Fiat Yol Arkadaşım Connect teknolojisi aracılığıyla temin edilen verilere göre kasko poliçeleri kişiye özel belirleniyor. Aksigorta ile hayata geçirdiğimiz Connect Kasko ürünümüzü ilk poliçede yüzde 10 avantajla alan sürücüler, bir yıllık kullanım sonunda yenileme döneminde sürüş puanlarına göre de yüzde 10‘a varan indirimler alıyorlar. Bunlara ilaveten müşterilerimizin aracını yıl içinde kullanmadığı günleri Connect ile tespit ederek 250 TL’ye kadar da indirim uyguluyoruz. Ayrıca Connect Kasko sahibi müşterilerimiz trafik sigortasında da avantajlı fiyatlar ve yenilemede Connect sürüş puanından ek indirim fırsatlarına sahip oluyor” dedi.

“Kaza Kara Noktaları Bildirimi Fonksiyonu ile Proaktif Sürücü Güvenliğini destekliyoruz”

Fiat Yol Arkadaşım Connect uygulamasının insana dokunan bir teknoloji olduğunu da sözlerine ekleyen Hüseyin Şahin “Fiat Yol Arkadaşım Connect ile kullanıcılarının ve araç içindeki yolcuların güvenliğini öncelikli olarak düşünüyoruz. İnsan hayatına dokunan çok önemli hizmetlerimiz var. 2021 yılındaki ürün güncellemeleri kapsamında ilk olarak kaza riski yüksek 250 nokta için “Kaza Kara Nokta Bildirimi”ni uygulamamıza ekledik. “Kaza Kara Nokta Bildirimi” sayesinde, araç seyir halindeyken kaza ile sık karşılaşılan noktalara yaklaşıldığında kalp atışını andıran özel bir uyarı bildirimi ile, sürücülerin risk içeren bölgelerde çok daha dikkatli ve güvenli bir şekilde araç kullanmalarına destek oluyoruz” dedi.

“Fiat Yol Arkadaşım Connect çocukları da koruyor”

Hüseyin Şahin, Fiat Yol Arkadaşım Connect’te bu yıl devreye aldıkları ikinci önemli güncellemenin ise okulların açıldığı günlerde özellikle önemine değinmek istedikleri Ducato Çocuk Alarmı olduğunu belirtti. Şahin “Geçtiğimiz yıllarda okul servislerinde çocukların unutulması nedeniyle yaşanan talihsizlikler ve sonucunda hepimizi çok üzen haberlerle karşılaştık. Bu konuda ne yapabiliriz diye düşünerek, Fiat Yol Arkadaşım Connect’e yeni bir fonksiyon daha eklemek üzere çalışma yaptık. Okul servislerinde beğeniyle tercih edilen Ducato modellerimizdeki koltuk sensörü çözümünü bir adım öteye taşıdık. Ducato Okul taşıtlarında, motor kapatıldıktan hemen sonra; koltukta çocuk ya da eşya unutulduysa FYA Connect araç kullanıcısını öncelikle bir bildirim ile uyarıyor. Bildirim göndermemizden sonra 5 dk. içerisinde araca gidip duruma müdahale edilmemişse, Müşteri İlgi Merkezimiz kullanıcıyı arayarak, bu kez de bizzat uyarıda bulunuyor.” diye konuştu.

Fiat’lar birbirleriyle konuşacak

Tofaş’ın, teknoloji ve dijital dönüşüm alanında hayata geçirdiği çalışmalara hız kesmeden devam ettiğini söyleyen Şahin Fiat Yol Arkadaşım Connect’in 2018 yılından günümüze sürekli olarak güncellendiğini hatırlattı ve Türkiye’nin ilk yapay zekâ destekli araç içi asistanı üzerinde çalıştıklarına da vurgu yaptı.

Şahin; “Bu alanda önemli atılımlarımızdan biri Fiat Yol Arkadaşım Connect ile entegre olacak ve ‘Sestek’in teknolojileriyle destek vereceği araç içi sesli asistan projemiz. Türkiye’nin ilk yapay zekâ destekli araç içi asistanı ile sürüş esnasında sürücü ve araç içi sanal asistan arasında sesli diyalog kurulmasını sağlayacak teknoloji için çalışmaya devam ediyoruz. Fiat Yol Arkadaşım Connect için gelecekte devreye alacağımız projelerimiz bunlarla sınırlı değil. 2022-2025 yılları arasında Connect’le sadece araçla sürücüyü değil, kullanıcısıyla akıllı ev sistemlerini ve diğer Connect’li araçları da birbiriyle bağlantılı hale getireceğiz” dedi. Fiat Yol Arkadaşım Connect özelinde hizmet ve fonksiyon geliştirmeye yönelik, farklı fikirleri olduğunu da sözlerine ekleyen Şahin, “Bağlantılı araç ekosistemimizde yer alan iş birliklerimizi arttırarak müşterilerimize sunduğumuz hizmetin kapsamını daha da genişletmeyi hedefliyoruz” diyerek sözlerine son verdi.

Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç: “Otomotiv pazarında olduğu gibi bağlanırlık teknolojilerinde de lideriz.”

Toplantıda Fiat’ın 2021 performansını değerlendiren Altan Aytaç ise; “Geçtiğimiz yıldan beri pazardaki liderliğimizi devam ettiriyoruz. Yılın ilk 8 ayında 78 bin 726 bin adetle toplam otomotiv pazarının liderliğini sürdürüyoruz. Fiat markası ağustos ayında 10 bin 366 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleştirerek, otomotiv pazarının tek başına yüzde 17,7’sini oluşturdu. TÜİK, temmuz sonu verilerine göre 62 ilde lider konumdayız. 2016 yılından beridir Türkiye’nin en çok tercih edilen modeli olan Fiat Egea liderliği bırakmadı. Sedan, Hatchback, Station Wagon gövde seçenekleri ve aileye yeni eklenen Cross ile teknoloji ve konforu ulaşılabilir kılan Egea Ailesi’nin lansmanından günümüze toplam satış rakamı ise 324 bin adedi geçti. Yılı 800-850 bin bandında kapatacağını öngördüğümüz 2021 toplam otomotiv pazarında hedefimiz, liderliğimizi sürdürürken, teknolojiyi de geniş kitlelere ulaştırmak” diye konuştu.