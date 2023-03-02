Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar yükselişte

CARMEDYA.COM – Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Şubat ayı verilerini açıkladı.

Buna göre Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50,4 oranında artarak 132 bin 42 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yıla göre yüzde 44,3 oranında artarak 96 bin 195 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 69,7 artarak 35 bin 847 adet oldu.

2023 yılı Şubat ayı rakamlarına göre ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Şubat ayına göre yüzde 63,4 artarak 81 bin 148 adet oldu.

2023 Şubat ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56,5 artarak 58 bin 907 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 85,2 artarak 22 bin 241 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 74,3 arttı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 65,8 artış gösterdi.

Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 101,6 arttı.

Otomobil pazarı segmentlere göre

Pazarın yüzde 90,3’ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 51 bin 818 adetle yüzde 53,9 pay, B segmenti otomobiller 34 bin 436 adetle yüzde 35,8 pay aldı.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 48,9 pay, 47 bin 79 adet) oldu.

SUV otomobilleri, yüzde 28,2 pay ve 27 bin 130 adet satış ile sedan, yüzde 20,7 pay ve 19 bin 877 adet satış ile HB otomobiller takip etti.

Otomobil pazarı motor tipine göre

Benzinli otomobil satışları 65 bin 457 adetle yüzde 68 pay, dizel otomobil satışları 16 bin 82 adetle yüzde 16,7 pay, hibrit otomobil satışları 10 bin 96 adetle yüzde 10,5 pay, otogazlı otomobil satışları 2 bin 83 adetle yüzde 2,2 pay aldı.

2 bin 477 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

Otomobil pazarı motor hacmine göre

1600 cc altındaki otomobil satışları yüzde 37,2 artarak yüzde 86,1 pay, 1600-2000 cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 19,3 artarak yüzde 0,6 pay, 2000 cc üstü otomobil satışları yüzde 44,3 artarak yüzde 0,2 pay aldı.

Otomobil pazarı emisyon seviyelerine göre

100-120 gr/km arasındaki otomobiller 38 bin 652 adetle yüzde 40,2 pay, 140-160 gr/km arasındaki otomobiller 26 bin 873 adetle yüzde 27,9 pay aldı.

Otomatik şanzımanlı otomobiller 68 bin 104 adetle yüzde 70,8 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 28 bin 91 adetle yüzde 29,2 pay aldı.

Hafif Ticari Araç Pazarı (Ocak-Şubat 2023)

Van gövde tipi yüzde 82,9 pay ve 29 bin 723 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken, minibüs gövde tipi yüzde 6,5 pay ve 2 bin 317 adetle 2. sırada yer aldı.