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Chery OMODA 5 mayıs ayı satış rakamlarında ikinci oldu

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Chery’nin Cross-SUV segmentindeki temsilcisi OMODA 5, mayıs ayında elde ettiği 1349 adetlik satış rakamıyla, kompakt SUV pazarının en fazla satılan ikinci modeli olmayı başardı.

Pazarın trendleri açısından, genç ve üst düzey kullanıcı grupları, özellikle Coupe tarzındaki Cross-SUV modellerini beğeniyor. Bu nedenle başta premium markalar, Coupe tarzında çok sayıda Cross-SUV modeli pazara sundu. Bu tür üst düzey Cross-SUV modeller, genç Türk kullanıcılardan da ilgi görüyor. Hatchback modellerden farklı olarak, eğimli arka tasarım ve uzun dingil mesafesi ile büyük jant kombinasyonu, spor otomobil hissini artırıyor. Büyük bagaj alanı da yeni nesil kullanıcıların seyahat ve hobi amaçlı kullanım tarzını destekliyor.

Eğimli tavan çizgisine sahip sportif bir Cross-SUV olarak dikkat çeken OMODA 5, havada süzülüyor gibi görünen tavanı, çift katmanlı sportif arka tasarımı ve çift renkli jantlarıyla sportif bir his uyandırıyor. 1.6 TGDI motorla donatılmış OMODA 5, 7 kademeli çift kavramalı otomatik şanzımanla yollara çıkıyor. İki adet 10,25 inçlik ekran, daha iyi bir deneyim sunmak için çift ekran konseptini sunuyor. 64 renkli INS aydınlatmalı klima paneli, iç mekandaki çok sayıdaki renk kombinasyonuyla, sürüş modu ve klima sıcaklığı ile iş birliği yaparak, ışık ve gölge atmosferini sağlıyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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