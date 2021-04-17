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Renault’dan bahar fırsatları

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Renault avantajlı bahar kampanyasını duyurdu.

Nisan ayı boyunca Türkiye’nin dört bir yanındaki Renault bayilerine gelenler, sınırlı sayıdaki Yeni Megane Sedan modeline 194 bin 900 TL’den başlayan fiyat ve aylık 2 bin 500 TL taksit avantajlarından yararlanabiliyor.

B-HB segmentinin açık ara lideri olan Yeni Clio, 153 bin 900 TL’den başlayan fiyat ve 2 bin TL taksit fırsatıyla** bayilerde sahiplerini bekliyor.

2020 model yılı Kadjar modelleri ise Nisan ayına özel 332 bin TL’den satışa sunuluyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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