Renault’dan bahar fırsatları

CARMEDYA.COM – Renault avantajlı bahar kampanyasını duyurdu.

Nisan ayı boyunca Türkiye’nin dört bir yanındaki Renault bayilerine gelenler, sınırlı sayıdaki Yeni Megane Sedan modeline 194 bin 900 TL’den başlayan fiyat ve aylık 2 bin 500 TL taksit avantajlarından yararlanabiliyor.

B-HB segmentinin açık ara lideri olan Yeni Clio, 153 bin 900 TL’den başlayan fiyat ve 2 bin TL taksit fırsatıyla** bayilerde sahiplerini bekliyor.

2020 model yılı Kadjar modelleri ise Nisan ayına özel 332 bin TL’den satışa sunuluyor.