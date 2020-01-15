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Volkswagen Ticari Araç’tan aşınma parçalarında indirim

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Volkswagen Ticari Araç, yetkili servislerinde tüm Volkswagen Ticari Araç modellerini kapsayan yeni bir servis kampanyası başlattı.

Nisan ayı sonuna kadar tüm Volkswagen Ticari Araç Yetkili Servislerinde geçerli olacak kampanyada, araçların aşınma parçalarında yüzde 50’ye varan indirim olanağı sunuluyor.

Volkswagen Ticari Araç, geçen yılın başlarında hayata geçirdiği Kazandıran Servis Kampanyasına ek olarak, şimdi de araçların aşınma parçalarında; fren balatası, fren diski, baskı balata seti ve volan parçalarında avantajlar sunuyor.

30 Nisan 2020 tarihine kadar sürecek olan ve tüm Volkswagen Ticari Araç Yetkili Servislerinde geçerli kampanyada, söz konusu parçalar Transporter, Amarok ve Caddy modelleri için, yüzde 20’den; Crafter modelinde ise yüzde 40’tan başlayan indirimlerle sunuluyor.

Volkswagen Ticari Araç sahiplerine indirim oranlarını Yetkili Servislerden veya akıllı telefonların Volkswagen Ticari Araç uygulamasını indirerek öğrenmeleri tavsiye ediliyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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