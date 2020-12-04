Rolls-Royce yeni aksesuarı Pursuit Seat’ı tanıttı

CARMEDYA.COM – Lüks otomobil üreticisi Rolls-Royce, orijinal konsepte sadık kalarak tasarlanan yeni aksesuarı Pursuit Seat’ı tanıttı.

Rolls-Royce müşterilerinin yaşam tarzı deneyimini geliştirmek için tasarlanan Pursuit Seat, şehirde veya kırsal alanda yaşam tarzını çeşitlendirmek için tasarlandı.



Malzemelerini tamamı Rolls-Royce araçlarında kullanılan ve aynı olan koltuk, aksesuar olarak tasarlanırken, koltuğun ana iskeleti karbon fiber ve cilalı alüminyumdan yapılmış.

Optimal bir güç-ağırlık oranı sağlanmış ve konfor da en üst düzeyde tutulmuş. Bunlarla beraber, Rolls-Royce’un kullandığı derilerden oluşan bu koltuk, Spirit of Ecstasy kabartmalı logo ile rengi seçilebilen deri kontrastı sunuyor.

Çubuğun ucunda hafifçe genişleyen halka, sağlam bir tutuş sağlarken; iskeletin içine gizlenmiş akıllı geri çekilebilir çivi, çim gibi yumuşak zeminlerde güvenliği sağlıyor.



Koltuk, Rolls-Royce’un dünya çapındaki tüm bayilerinden satın alınabiliyor.