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Rolls-Royce yeni aksesuarı Pursuit Seat’ı tanıttı

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Lüks otomobil üreticisi Rolls-Royce, orijinal konsepte sadık kalarak tasarlanan yeni aksesuarı Pursuit Seat’ı tanıttı.

Rolls-Royce müşterilerinin yaşam tarzı deneyimini geliştirmek için tasarlanan Pursuit Seat, şehirde veya kırsal alanda yaşam tarzını çeşitlendirmek için tasarlandı.
 
Malzemelerini tamamı Rolls-Royce araçlarında kullanılan ve aynı olan koltuk, aksesuar olarak tasarlanırken, koltuğun ana iskeleti karbon fiber ve cilalı alüminyumdan yapılmış.

Optimal bir güç-ağırlık oranı sağlanmış ve konfor da en üst düzeyde tutulmuş. Bunlarla beraber, Rolls-Royce’un kullandığı derilerden oluşan bu koltuk, Spirit of Ecstasy kabartmalı logo ile rengi seçilebilen deri kontrastı sunuyor.

Çubuğun ucunda hafifçe genişleyen halka, sağlam bir tutuş sağlarken; iskeletin içine gizlenmiş akıllı geri çekilebilir çivi, çim gibi yumuşak zeminlerde güvenliği sağlıyor.
 
Koltuk, Rolls-Royce’un dünya çapındaki tüm bayilerinden satın alınabiliyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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