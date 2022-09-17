Hyundai IONIQ 5 Türkiye yollarına çıkıyor

CARMEDYA.COM – Hyundai’nin 45 yıl önce piyasaya sunduğu ilk seri üretim modeli PONY’den ilham alınarak tasarlanan IONIQ 5, Türkiye’de 1 milyon 970 bin TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

Geliştirdiği teknolojiler ve Ar-Ge alanındaki ciddi yatırımlarıyla dikkat çeken Hyundai, BEV modellerde de performans, ekonomi ve üst düzey konfor arasındaki dengeyi bir arada sunuyor.

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel & Hyundai Assan Başkanı Sangsu Kim &

Hyundai Assan Satış Direktörü Jong Weon Choi

Satışa sundukları yeni modelle ilgili olarak görüşlerini dile getiren Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, “Hyundai olarak Progress for Humanity yani İnsanlık için İlerleme mottosu ile müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak mobilite çözümler üretmeye ve geliştirmeye devam ediyoruz. IONIQ 5 modelimizle birlikte Türkiye’de kullanıcıların hayatını kolaylaştırmak ve üst düzey bir mobilite deneyimi sunmak istiyoruz. IONIQ 5 elektrikli modeller arasında sınırları zorlayacak ve kullanıcıların bir otomobilden çok daha fazla keyif almasını sağlayacak. Spor otomobilleri aratmayan performans, geri dönüşümlü malzemeler kullanılarak hazırlanmış bir iç mekan ve 430 km menzil ile son yılların en şık ve en kullanışlı modellerinden biri olmaya aday. IONIQ 5 ile oyunun kurallarını değiştiren yeni bir mobilite deneyimi yaratmak için yola çıktık. Hedefimiz; dünyada olduğu gibi Türkiye’de de elektrikli otomobiller alanında öncü olmak ve günlük hayatımızı daha da keyifli hale getirmek” dedi.

Elektronik Global Modular Platform (E-GMP)

IONIQ 5, Hyundai’nin Tucson’dan sonra ülkemizde satışa sunduğu ikinci C-SUV model. Sadece bataryalı elektrikli araçlar (BEV) üreten IONIQ markası altında satışa sunulan teknolojik otomobil, Hyundai Motor Grubu’nun yeni platformu E-GMP’yi (Electric-Global Modular Platform) kullanıyor. Sadece BEV araçlar için özel olarak inşa edilen bu platform, uzatılmış bir dingil mesafesi üzerinde şekillendirilebilir sıra dışı oranlara sahip. Bu haliyle gerek oturma alanı gerekse bataryaların yerleşimi açısından öne çıkan platform sayesinde birden fazla segmentte model üretilebiliyor. Sedanlardan en büyük SUV modellere kadar, çeşitli boyutlarda model geliştirilmesine izin veren platform, tabanın düz olarak üretilmesine de olanak sağlıyor. Bu sayede şaft tüneli kaldırılarak iç mekanda evlerin salonuna benzeyen oldukça geniş bir iç hacim elde ediliyor. Bu platform sayesinde aracın bataryası da optimum bir şekilde aracın tam orta alt tabanına yerleştiriliyor. Böylece hem iç mekan genişliği hem de sürüş performansı ve yol tutuşu da bir o kadar üst seviyelere çıkıyor. Ultra hızlı şarj ve araç içi güç kaynağı (V2L) sahip olan IONIQ 5, gelişmiş bağlantı ve sürüş yardım özellikleriyle de dikkat çekiyor.

Son bir yıl içerisinde 100’den fazla ödül alarak adından sıkça söz ettiren IONIQ 5’in tasarımı, geçmiş ile gelecek arasında müthiş bir bağ kuruyor. Geleneksel çizgiler yerine modern bir tasarım felsefesi ile hazırlanan otomobilde zamansız tasarımın yeniden tanımlanması hedeflenmiş.

İlk kez 2019 Frankfurt Otomobil Fuarı’nda, Hyundai 45 konsepti adıyla tanıtılan özel tasarım, aerodinamizm için yeni bir kaput sistemi kullanıyor. Panel boşluklarını en aza indiren midye şeklindeki kaput ve yatay formdaki ön tampon, IONIQ 5’in başarılı aydınlatma teknolojisine de zemin hazırlıyor. Önden bakıldığında hemen fark edilen V şeklindeki ön LED dekoratif aydınlatma (DRL), yine U şeklindeki küçük piksellere sahip farlarla kombine ediliyor. Böylece, ön kısımda üstün bir aydınlatma teknolojisi kadar şık bir görsellik elde ediliyor. Otomobilin dört bir köşesine bu farlardan yayılan parametrik piksel tasarım, C sütununda artık zirveye oynamaya başlıyor. Otomobilin Pony Coupe Concept modelinden gelen bu tasarım detayı, IONIQ 5’te de kullanılarak, markanın geçmişine olan saygısını da simgelemiş oluyor.

Otomobilin yan kısmında ise sade bir form bulunuyor. Ön kapıdan başlayarak arka kapının alt kısmına kadar uzanan keskin çizgi, parametrik piksel tasarım felsefesinin bir başka özelliği. Böylece, hem şık ve sportif görüntü yakalanıyor hem de üst düzey sürüş için gelişmiş bir aerodinamizm elde ediliyor. Sert ve keskin bir geçiş olan bu detay, gizli kapı kolları ve temiz bir yüzeyle birleştiriliyor. Görsellik ön plana çıkarken aynı zamanda sürtünme katsayısı da bir elektrikli otomobilin gereksinimlerini karşılaması için oldukça düşürülüyor. Müşteriler, IONIQ 5’e özel ve doğadan ilham alan Siyah Sedefli, Siber Gri Metalik, Aytaşı Gri Metalik, Atlas Beyazı, Kozmik Altın Mat, Buzul Mavi Sedefli ve Elegant Yeşil Sedefli olmak üzere 7 dış renk arasından seçim yapabiliyor. İç mekandaysa iki renk seçeneği var.

Aerodinamizm için geliştirilen kapalı jant tasarımlı tekerlekler, Hyundai’nin Parametrik Piksel tasarım temasını daha da belirgin bir hale getiriyor. Hyundai’nin bir BEV otomobilde şimdiye kadar kullandığı en büyük jant olan bu özel takım, tam 20 inç çapında sunuluyor. Lastik ölçüsü ise 255 45 R20. Hem görsellik hem de yol tutuş için geliştirilen bu estetik jant, aynı zamanda E-GMP için özel olarak optimize edilmiş.

Sıradanlıktan uzak bir iç mekan

IONIQ 5’in iç mekanında da Fonksiyonel Yaşam Alanı teması var. Koltuklar ile birlikte orta konsol da 140 mm’ye kadar hareket edebiliyor. Universal Island adıyla somutlaşan hareketli iç mekanda bataryalar için düz bir zemin sağlanırken ayrıca kullanıcıların konforuna göre mekan genişliği isteğe bağlı olarak ayarlanabiliyor. Ayrıca, koltuklar, tavan döşemesi, kapı döşemeleri, zemin ve kol dayama gibi iç mekandaki donanımların çoğu, geri dönüştürülmüş PET şişeler, bitki bazlı (bio PET) iplikler, doğal yün iplikler ve ekolojik deri gibi çevre dostu ve sürdürülebilir kaynaklı malzemeler kullanılarak üretiliyor.

IONIQ 5, ikinci sıra koltuklar tamamen katlandığında yaklaşık 1587 litreye kadar bir yükleme alanı sunuyor. Koltuklar tam dik konumdayken 527 litre bagaj alanı sağlayarak günlük kullanımda oldukça ideal bir yükleme kapasitesi sunmuş oluyor. Daha fazla alan için ikinci sıra koltuklar 135 mm’ye kadar öne doğru kayabiliyor ve ayrıca 6:4 oranında katlanabiliyor. Rahatlama pozisyonlu ön koltuklar tamamen elektrikli olarak sunuluyor. Böylece her iki ön koltuk düz bir konuma gelerek şarj esnasında araç içindekilere dinlenme olanağı sağlıyor.

Bu arada, aracın ön tarafında da 24 litreye kadar ek bir bagaj kapasitesi sunuluyor. Gelişmiş otomobilin boyutları ise 4635 mm uzunluk, 1890 mm genişlik ve 1605 mm yükseklik olarak karşımıza çıkıyor. Aks mesafesi ise 3000 mm. Bu rakamla beraber son yılların en geniş iç mekanına sahip otomobillerinden biri olduğu anlamına geliyor.

Her kullanıcıya uygun elektrikli otomobil

Hyundai, IONIQ 5’i Türkiye’ye 72,6 kWh’lik bir pil paketi seçeneğiyle satışa sunuyor. Elektrik motoru 225 kWh (305 hp) ve 605 Nm gibi bir performans değeri sunarak bir SUV otomobilden daha çok sport otomobil hissi sunuyor. IONIQ 5, 72.6 kWh pil ile desteklenirken, HTRAC dört tekerlekten çekiş (AWD) seçeneğini de sunuyor. Bu teknik özelliklerle beraber otomobil, 0 ‘dan 100 km/s hıza 5,2 saniyede çıkabiliyor. Model bu pil kombinasyonu ve dört tekerden çekiş sistemiyle ortalama olarak 430 km arası (WLTP) bir menzile ulaşabiliyor. Araçtaki şanzıman tipi ise tek vitesli redüktör olarak sunuluyor. Ayrıca, elektrik motorun ürettiği gücün geri kazanımı için de rejeneratif fren sistemine yer veriliyor.

Yenilikçi ultra hızlı şarj

IONIQ 5’in E-GMP platformu, hem 400 V hem de 800 V şarj altyapılarını destekliyor. Platform, ek bileşenlere veya adaptörlere ihtiyaç duymadan 400 V şarjın yanı sıra standart olarak 800 V şarj özelliği de sunuyor. IONIQ 5’in sunduğu 800 V şarj özelliği, otomotiv dünyasında sadece birkaç modelde bulunuyor. Bu özellik, IONIQ 5’i hem rekabet hem de kullanım açısından çok özel bir noktaya taşıyor.

Model, 350 kW’lık bir şarj cihazıyla beraber 18 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80’e kadar şarj edilebiliyor. Yani, 100 km menzil elde etmek için sadece beş dakika şarj etmek yeterli. Bu da İstanbul gibi yoğun şehir içi trafiğinde araç sahibine üstün bir kullanım kolaylığı anlamına geliyor. IONIQ 5 sahipleri, diledikleri zaman elektrikli bisikletlerini, televizyonları, müzik setlerini veya herhangi bir elektrikli kamp ekipmanlarını V2L (Vehicle to load- Araç Güç Kaynağı) işlevi sayesinde şarj edebiliyor veya anında fişe takarak çalıştırabiliyor. Ayrıca IONIQ 5, sistemindeki güçlü bataryaları sayesinde başka bir elektrikli otomobili de şarj edebiliyor.

Mobilite bazlı teknolojik sistemler

Hyundai, IONIQ 5’te gelişmiş sanal bir gösterge paneli kullanıyor. Bu HUD panel, navigasyon, sürüş parametreleri, anlık bilgileri ön cama yansıtıyor. Bu yansıtma esnasında üst düzey bir ekran teknolojisi kullanılarak sürücünün dikkatini dağıtmadan tüm bilgilerin aktarılması sağlanıyor.

Diğer bir deyişle, yarı otonom sürüş özelliklerine sahip olan IONIQ 5, hızını yasal sınıra göre ayarlayan Akıllı Hız Sınırı Yardımı (ISLA) sistemiyle donatılmış. Böylece IONIQ 5, sürücü trafik kurallarına uymasa dahi uyması için görsel ve işitsel uyarılarda bulunmaya başlıyor. Ayrıca, gece sürüşlerinde karşıdan gelen sürücülerin gözlerinin kamaşmasını önlemek için uzun farları otomatik olarak açıp kapatan Uzun Far Yardımı da (HBA) var.

Üst düzey konfor ve rahatlık için 8 hoparlörlü Bose Premium ses sistemi kullanılan otomobilde 12.3 inçlik dokunmatik multimedya ünitesi, 12,3 inç gösterge paneli, 64 renk ambiyans aydınlatması, direksiyon koluna entegre vites kolu (shift by wire) sürüş modları, kablosuz şarj sistemi, anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi gibi donanımlara yer veriliyor.

IONIQ 5, Hyundai’nin gelişmiş SmartSense güvenlik asistanlarıyla da seyir esnasında maksimum koruma sağlamaya çalışıyor. Ön çarpışma engelleme, şerit takip ve şeritte kalma, kör nokta çarpışma engelleme, dur kalk özellikli akıllı hız sabitleme kontrolü, arka çapraz trafik çarpışma önleme, sürücü dikkat uyarısı ve akıllı hız asistanı sayesinde olası kazaların ve tehlikeler minimuma indirilmiş oluyor.

Hyundai IONIQ 5, Türkiye’de sadece Progressive donanım seviyesi ve 1 milyon 970 bin TL’lik bir fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.