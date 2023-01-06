Dacia’ya iki ödül birden!

CARMEDYA.COM – Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından düzenlenen 2022 Satış ve İletişim Ödülleri’nin verildiği törende Dacia iki ayrı ödülün sahibi oldu.

Basın mensuplarının, 2022 yılında katıldıkları marka ve modellerin test sürüşü ya da tanıtım etkinliklerini değerlendirdikleri özel kategoride Dacia Jogger Lansmanı “Yılın Basın Lansmanı” seçildi.

Iğdır ve Kars’ta organize edilen etkinliğin ilk adımı Iğdır’da 12 bin metrekarelik bir alana yayılan Tuzluca Mağaraları’nda gerçekleşti. Dacia’nın yenilenen yüzü ve felsefesi mağara duvarlarında tamamen etkinliğe özel olarak oluşturan “video mapping” gösterisi ile sahnelendi. Dijital sanat gösterileriyle Dacia dünyasının merkezine dönüşen mağaranın farklı bölümlerinde profesyonel oyuncularla otomobilin modülerliğine odaklanan sürpriz mizansenler hayata geçirildi. Oluşturulan yapay zekâ konseptinin misafirlerle keyifli bir etkileşim kurduğu organizasyonda, Jogger’ın teknik detayları ise lansman için mağara içinde özel olarak tasarlanan konferans salonunda paylaşıldı. Yöreye has lezzetlerden oluşan, mağaranın loş atmosferinde gerçekleştirilen ‘Kayıp Yemek’ konseptiyle misafirlere gastronomi deneyimi de yaşatıldı.

Jogger’ın ilk sürüşlerine bölgenin gizemli coğrafyası ev sahipliği yaptı. Mağara içinde yapılan sürüş ile başlayan; doğa harikası Gökkuşağı Tepeleri, Aras Nehri kıyıları ve Ani Antik Kenti’ni de kapsayan, kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı rotalarda aracın sürüş kabiliyetlerine odaklanıldı. Tüm detaylarında kişiselleştirmelerin düşünüldüğü lansmanda, her bir Jogger isme özel hazırlanırken, maceraya çağıran bisiklet, kayak takımları ve port bagaj gibi aksesuarlarla donatıldı.

Otomobilsiz Kent Günü kampanyası da ödül aldı

Günümüz otomotiv sektöründe aşırıya kaçan, belki de çoğu zaman kullanılmayan ekipman ve özelliklerle donatılan araçlardan farklı olarak Dacia, modellerinde özgüvenli duruşuyla tüketicilere gerçekten ihtiyaç duyacaklarını sunarak geri kalan enerjileriyle onları yeni deneyimler keşfetmeleri için maceraya yönlendiriyor. Marka bu özgüvenli duruşunu Otomobilsiz Kent Günü’nü destekleyerek de göstermişti.

Dacia Türkiye, 22 Eylül’de hayata geçirdiği dijital, radyo ve açık hava kanallarıyla desteklediği kampanyayla tüketicileri toplu taşımanın yanı sıra; bisiklet, scooter, paten ve kaykay gibi alternatif ulaşım araçlarına yönlendirerek sorumlu bir yaklaşım ortaya koydu. Dacia’nın hayata geçirdiği bu sıra dışı kampanya, 2022 Satış ve İletişim Ödülleri’nde Yıllın Outdoor Uygulaması seçildi.