Yenilenen Opel Mokka dijital lansmanla tanıtıldı

CARMEDYA.COM – Opel’in haziran ayında ön tanıtımı yapılan Yeni Mokka model ailesi YouTube üzerinden gerçekleşen dünya lansmanıyla resmi olarak tanıtıldı.

Opel CEO’su Michael Lohscheller tarafından sunumu gerçekleştirilen Yeni Mokka’nın tanıtımı şirketin Almanya Rüsselsheim’daki genel merkezinde gerçekleşti.

Opel Vizör ve tasarım detayları

Alman markanın aynı zamanda yeni marka yüzü olan Opel Vizör’un ilk temsilcisi olma özelliğine sahip. Koruyucu bir kaskta olduğu gibi aracın önü koruyucu bir vizör ile kaplanmış ve ön ızgara ile LED farlar yeniden tasarlanmış. Arka bölümde ise markanın yeni tasarım çizgisine uygun olarak, Mokka ismi logonun altında bagaj kapağının ortasında yer alacak şekilde büyük harflerle yazılmış.

Diğer yandan Opel’in sembolü olan şimşek amblemi Opel Blitz de elektrikli otomobil çağına uygun olarak yeniden tasarlanmış.

İç mekan

Aracın dış tasarım imzası Opel Vizör gibi iç mekana damgasını vuran ise Opel Pure Panel oluyor. Markanın yeni çizgisini yanıtan bu tasarım, gerkesiz detaylardan kaçınılan ve tamamen dijital hale gelen bir kokpit ortaya çıkarıyor. Yatay olarak konumlandırılan gösterge paneli iki geniş ekrandan oluşuyor. Opel tasarımcıları; sürücü yola odaklanırken sezgisel kullanım sağlamak amacıyla temel işlevler için kumanda düğmeleri kullanmaya devam etmiş ve alt menülerle hayatı karmaşık hale getirmekten kaçınmış.

Ön panelde 7 inçlik renkli dokunmatik ekrana sahip multimedya ekranı yer alırken, isteğe bağlı olarak 10 inçlik renkli dokunmatik ekrana sahip Multimedya Navi Pro da tercih edilebiliyor. 12 inçlik dijital gösterge paneliyle birlikte yekpare bir görünüm sağlayan ekranlar Pure Panel’in temelini oluşturuyor.

Alcantara ve deri kaplamalara sahip iç mekanda ısıtmalı ve masaj fonksiyonuna sahip sürücü koltuğu yer alırken, ortada akıllı telefonlar için kablosuz şarj yuvası bulunuyor.

Sürüş yardım sistemleri

Yeni Mokka, üst sınıflardan tanıdığımız yenilikçi teknolojileri de barındırıyor. Bunlar arasında Gelişmiş Hız Sabitleyici (ACC) ve Aktif Şerit Konumlandırma gibi sistemler öne çıkıyor . Aydınlatma sistemi ayrıca, Mokka’nın segmentinde benzersiz olan, 14 element içeren, uyarlanabilir IntelliLux LED matris ışığı ile göz almayan özel bir teknoloji sunuyor. Tüm model versiyonlarında ise elektrikli park freni ve Trafik İşareti Tanıma standart olarak sunuluyor. Bunların yanı sıra 180 derecelik arka görüş kamerası, otomatik park, kör nokta uyarısı da tercih edilebiliyor.

Opel Mokka-e ve motor yelpazesi

Opel’in tarihinde ilk kez, Yeni Mokka ve CMP çoklu enerji platformu sayesinde, bir model benzin ve dizel motor gamına ek olarak elektrikli versiyonuyla da yer alıyor olacak.

Yeni Mokka’nın elektrik motoru, ilk çalışma anından itibaren sunduğu hemen kullanılabilen 260 Nm maksimum tork ve 136 HP güç ile öne çıkıyor. Sürücüler Normal, Eco ve Sport olmak üzere üç sürüş modu arasından seçim yapabiliyor.

50 kWh bataryası ile Opel Mokka-e, WLTP testlerine göre 324 kilometreye kadar tamamen elektrikli bir menzile sahip. Otomobil, duvar kutusu, yüksek hızlı şarj veya ev tipi priz dahil olmak üzere tüm şarj seçeneklerine uygun bir altyapıya sahip. Alman üretici aynı zamanda batarya için sekiz yıl veya 160 bin km garanti sunuyor. Opel Mokka-e için sunulan ülkeye bağlı olarak, OpelConnect, myOpel uygulaması ve Free2Move sistemleri de kullanılabiliyor.

Benzinli ve dizel motorlar 100 HP ile 130 HP arasında değişen güç çıkışları sunuyor. Yeni nesil motorlarda iç sürtünme ve kayıplar en aza indirilirken, turboşarj düşük devirlerde bile yeterli gücün sunulmasını sağlıyor. Motorlar, altı ileri manuel şanzıman veya vites değiştirme kanatlarına sahip sekiz ileri otomatik şanzıman ile birlikte geliyor.

Bu arada önceki nesile göre ağırlığı 120 kg. azaltılan Yeni Mokka, bu özelliğiyle de yakıt tüketimi ve performans açısından önemli bir avantaj elde ediyor.

Avrupa satış fiyatları

Yenilenen Mokka’nın Almanya’da vergi dahil satış fiyatı 19 bin 990 euro’dan (bugünkü kur ile yaklaşık 180 bin TL) başlayan fiyat seçenekleriyle satışa sunuluyor. Mokka-e ise vergi dahil 32 bin 990 euro’dan (yaklaşık 300 bin TL) başlayan fiyat etiketine sahip. Ancak yerel teşviklerle bu rakam 23 bin 420 euro’ya (yaklaşık 210 bin TL) kadar düşüyor.

Bu arada Yeni Mokka, Türkiye yollarıyla 2021 yılının ilk çeyreğinde buluşacak. Tabi Almanya’da otomobilden alınan verginin sadece yüzde 19 KDV olduğunu ve ülkemizdeki vergi oranlarını dikkate alacak olursak, Türkiye’de satış fiyatının bu rakamların çok üzerinde olacağını tahmin etmek zor değil.