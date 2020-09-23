Oto ekspertiz girişlerinde artış yaşanıyor

CARMEDYA.COM – Oto ekspertiz şirketi Pilot Garage’ın Genel Koordinatörü Cihan Emre, yeni yönetmelik sonrası oto ekspertiz ve ikinci el oto sektörü ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Ekspertiz raporunun zorunlu olması ile, oto ekspertiz noktalarına olan talebin zamanla daha çok artacağını dile getiren Emre “Eylül ayının başından itibaren ilk 15 günde genel olarak oto ekspertiz noktaları girişlerinde, geçtiğimiz Ağustos ayının aynı dönemine göre ÖTV artışına rağmen yüzde 20 artış gözlemledik. Fakat endişemiz, ikinci el oto fiyatlarındaki istikrarsızlık ve sürekli yükselişin uzun vadede tüm otomotiv sektörünün büyümesini sekteye uğratması” dedi.

Pilot Garage Oto Ekspertiz Genel Koordinatörü Cihan Emre, gündemdeki yeni ikinci el oto alım satımı yönetmeliği sonrası görüşlerini paylaştı. ÖTV matrahındaki düzenleme sonrasında ikinci el oto fiyatlarında 15 gün gibi kısa sürede ortalama yüzde 7-10 arası fiyat artışı yaşandığını söyleyen Emre “1 Eylül sonrası ekspertiz girişlerinde, geçtiğimiz Ağustos ayına göre yüzde 20 artış olduğunu gözlemledik. 160 şubemize 15 günde 20 bin adet araç girişi oldu. İkinci el oto fiyatlarında artış olmasına rağmen, araç satın alma iştahındaki artış devam ediyor. Şimdilik ÖTV’deki artışın oto ekspertiz sektörünü etkilemediğini söyleyebiliriz” yorumunda bulundu.

“Fiyat istikrarsızlığı büyümeye sekte vuracak”

İkinci el otoya olan talebe karşın fiyatların sürekli yükselmesinin uzun vadede tüketici için zorlu bir sürece dönüştüğünü de dile getiren Cihan Emre, sektörün sağlıklı büyümesi için fiyatların dengeye oturması gerektiğini söyledi: “Araç fiyatlarında sürekli bir artış olması bir süre sonra tüketicinin araç satın alma kararından vazgeçmesine sebep olacaktır, yılın son çeyreğinin hareketli olması tamamen fiyatlardaki dengelenmeye bağlı. Aksi durumda bu belirsizlik ve istikrarsızlık tüm otomotiv sektörünün büyümesini olumsuz yönde etkileyecek”.