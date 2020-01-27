Sürüş İzlenimi: Hyundai Elantra 1.6 MPI Otm.

CARMEDYA.COM – Hyundai’nin başarılı sedanı Elantra, makyajlanan tasarımıyla geçtiğimiz aylarda güncel görünümüne kavuşmuş ve Türkiye yollarıyla buluşmuştu. Elantra’yı artık daha fazla keskinleşen hatları ve dinamik çizgileriyle görüyoruz.

Koreli üreticiyi C segmentinde temsil eden Elantra, ilk kez 29 yıl önce tanıtılmıştı ve bugüne kadar pazarda çizgisini sürdüren nadir modellerden biri olmayı başardı.

Fransızca tutku anlamına gelen “Elan” ile Transport kelimesinden türetilen “Tra” ile birleşerek, Elantra adına kavuşmuştu.

Yenilenen model, önde keskinleşen ve üçgen formunda geriye doğru uzayan Led far bloğu, güncellenen basamaklı geniş ızgara ve tamponun her iki yanında keskin formlu ve yine üçgen şekilli sis farları dinamik yüzün gizli kahramanları. Araca yandan bakıldığında yüksek bel çizgisiyle incelen camlar, arkaya doğru eğimli tavan yapısı ve kısa arka bölüm ile arkaya göre daha uzun burun sportif bir sedan ortaya çıkarmış.

4620 mm. uzunluğa sahip araç, sınıfının uzun gövdeli araçları arasında yerini alıyor. 1800 mm. genişliğe ve 1450 mm. yüksekliğe sahip Elantra’nın aks mesafesi ise 2600 mm. ile sınıf standartlarını karşılıyor.

Aracın içerisinde önde ve arkada uzun boylu yolcular için bile oldukça cömert bir kullanım alanı olduğunu belirtmeliyim. Markanın sadelik, modernlik ve sürücü odaklı bir kokpit temaları üzerinde geliştirilen orta konsol ve ön panel tasarım ekibinin bu hedefleri başarıyla yakaladığının da bir kanıtı.

Gereksiz detaylardan kaçınıldığı görülen ön panel ve orta konsolda büyük tasarlanan kumandalar ve orta konsolun üzerindeki dokunmatik ekran ile yine kolay takip edilen ve gözü yormayan gösterge paneli de ergonomik açıdan son derece başarılı.

Yanal destekler sunan sürücü ve ön yolcu koltuğu da uzun yolculuklarda bile sizi rahat ettirecek türden.

458 litre bagaj hacmine sahip otomobilin uzun gövdesine rağmen başarılı tur açısına sahip direksiyonu ve yüksek çözünürlüklü geri görüş kamerası sayesinde park ve manevraları da sorun olmaktan çıkıyor.

Motor ve performans

Test aracımızın kalbinde 1.6 litrelik atmosferik benzinli bir ünite görev yapıyor. 1591 cc hacmindeki motor, 127 HP güç ve 155 Nm. tork değerlerine sahip. Motor, 6 ileri otomatik şanzımanla kombine ediliyor.

Alt devirlerde sakin bir görünüm çizen motor, sakin ve pürüzsüz bir sürüş konforu sunuyor. 0-100 km/s hızlanması 11.6 saniyede gerçekleşen aracın son hızı ise 195 km/s.

Fabrika verilerine göre 100 kilometrede ortalama 6.7 litre yakıt tüketen araçla benim ulaştığım tüketim değeri 8 litre civarında oldu. Performanslı kullanımda bu oran şehir içinde 9 litrenin üzerine çıkabiliyor ama sakin kullanımda fabrika verilerine yaklaşmak mümkün görünüyor. Genel olarak iyi bir görüş alanı sunan aracın, süspansiyon sistemi de yol tutuş ve konfor arasındaki dengeyi başarıyla yakalamış. 100 km/s hız aşıldığında hafif bir rüzgar sesi alan araçta, zemin bozulduğunda yoldan gelen ses iç mekana yansıyor ancak bunda geniş jantların ve lastik seçimin de etkisinin önemli olduğunu unutmamak gerek.

Kablosuz şarjdan, Android Auto’ya, geri görüş kamerasına kadar zengin donanıma sahip aracın fiyatı da 127 bin 500 TL ile 172 bin 810 TL aralığında…

Yazı: Önder Canözer & Fotoğraflar: Medicon

Mekan: Yakacık – İstanbul

Teknik Özellikler: Hyundai Elantra 1.6 MPI Otm. Elite Plus