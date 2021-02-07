Audi’den sanal ortamda çalışma ve öğrenmeye teşvik: Audi Spaces

CARMEDYA.COM – Korona salgını nedeniyle tüm dünyada çalışma şeklinin uzaktan çalışma, ev-ofis gibi yöntemlere döndüğü şu dönemde Audi, çalışanlarını motive etmek amacıyla yeni bir uygulamayı devreye alıyor.

Audi Spaces adı verilen uygulamada, geliştirilen 3D sanal dünya, öğrenme ve çalışmayı teşvik ediyor. Audi çalışanları, bu dijital uygulamayı bilgisayarlarından eğitim, koçluk ve danışmanlık aracı olarak kullanabildikleri gibi dijital işbirliği ve iletişim için de değerlendirebiliyorlar.

Katılımcıların, gerçek zamanlı ve sanal bir alanda başkalarıyla iletişim kurabildiği, öğrenebildiği ve çalışabildiği Audi Spaces, etkileşime girmeye ve gerçek dünyada olduğu gibi birbirleriyle konuşabilmeye de olanak sunuyor. Audi Spaces dijitalleşmenin sunduğu fırsatları kullanarak çalışanlara son derece dinamik ve giderek daha karmaşık hale gelen bir iş dünyasında kendilerini destekleyen bir araç sağlıyor. Uygulama aynı zamanda farklı departmanların ve hatta farklı ülkelerin ekiplerinin işbirliğini geliştirmeye de imkanı tanıyor.

Audi Spaces, konudan bağımsız olarak farklı gruplar için de kullanılabildiğinden, birçok uygulama için de uygun. Katılımcılar arzu etmeleri halinde meslektaşlarıyla bir alanda buluşmak ve birlikte etkileşim kurmak için düzenleme yapabiliyor. Uygulamayı deneyen çalışanlar, bunu bilinen video konferanslardan daha rahat ve daha az yorucu olarak tanımlıyor. Audi Spaces aynı zamanda topluluk hissini güçlendirmeye de katkıda bulunuyor.

Audi Spaces, sadece toplantılara değil, aynı zamanda Audi Akademie’de bulunan kavramsal ve metodik olarak planlanmış eğitim kurslarına katılabilmeye de olanak tanıyor ve Audi çalışanlarının eğitimi için yeni fırsatlar sunuyor. Audi Spaces öğrenme ve eğitim senaryoları, çalıştaylar, koçluk seansları gibi çalışmaların gerçeğe yakın bir şekilde yürütülebilmesini sağlıyor.

4 binden fazla Audi çalışanı Audi Spaces‘da

Audi Akademie, çalışanlarının Audi Spaces’ın sunduğu olanaklardan tam tam anlamıyla yararlanmalarını sağlamak amacıyla Audi IT işbirliğinde kapsamlı bir destek ve yeterlilik modülleri sunuyor. Halen Audi’nin dünya çapındaki tüm çalışanları ve iş ortakları tarafından kullanılabilen Audi Spaces‘ın, uzun vadede yeni hedef gruplar için genişletilmesi de düşünülüyor. Şu an 4 binden fazla Audi çalışanı, ayda ortalama 200 etkinlikte sanal işbirliği için Audi Spaces’tan yararlanıyor.