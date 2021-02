Hız ve performans rekortmeni Suzuki Hayabusa yenilendi

CARMEDYA.COM – Suzuki, sunmuş olduğu güç, hız ve performans ile kısa zaman içerisinde efsaneleşen modeli GSX-R 1300 Hayabusa’nın üçüncü neslini tanıttı.

İlk olarak 1999 yılında tanıtılan, dünyanın en hızlı seri üretim motosikleti unvanını alan ve günümüze değin 189 bin 100 adedi geçen bir satışa imza atan Hayabusa, üçüncü nesliyle de yüksek performansı motosiklet tutkunlarıyla buluşturuyor. Suzuki mühendisleri tarafından birçok iyileştirmelerle geliştirilen yeni Hayabusa, performanslı yapısı kadar çevreci motoruyla da kullanıcılarını geleceğe taşıyor. Güçlü ve agresif hatlarını daha kontrollü ve daha konforlu bir sürüşle buluşturan üçüncü nesil Hayabusa, kullanıcıların kusursuz deneyimler edinmeleri amacıyla da en ileri teknolojileri bünyesinde barındırıyor.

Doğan Trend Otomotiv güvencesiyle Nisan ayında stoklarla sınırlı olarak ülkemizde de satışa sunulacak olan yeni nesil Suzuki Hayabusa, lansmana özel 299 bin TL’lik satış fiyatına sahip.

Üçüncü nesil daha keskin ve daha agresif

Yeni GSX-R 1300 Hayabusa, 22 yıl önce dünyaya sunulan ilk nesilden bu yana yapılan geliştirmelerle olduğu gibi yine keskin hatlarıyla diğer tüm motosikletlerden ayrışıyor. Alçak, uzun ve geniş duruşuyla güç ve performans vurgusu yapan yeni Hayabusa, adının Türkçe karşılığı olan alaca şahinle daha fazla özdeşleşiyor. Motosikletin efsaneleşmiş rüzgarı yaran silueti, en modern ve en aerodinamik tasarıma sahip üçüncü nesliyle hayranlarının karşısına çıkıyor. Öne doğru eğimli yapısı, yüksek kuyruğu, yeni arka aydınlatma grubu, dikey olarak konumlandırılan Multi-LED ön farları, yukarıya doğru eğimli egzoz borusu ve susturucusu, Hayabusa’yı daha keskin ve agresif bir görünüme kavuşturuyor. Büyük SRAD (Suzuki Ram Air Direct ) hava girişlerinin dış kenarlarını çevreleyen, çıkıntısız ve entegre sinyallere sahip park lambaları ise Suzuki motosikletlerinde Hayabusa ile bir ilki temsil ediyor. Köşeli hatlara sahip yeni aynalar ve yeni 7 kollu jant tasarımı ise modern ve lüks bir görünümü destekliyor. Yeni Hayabusa’da 3 farklı seçenekle sunulan 2 tonlu gövde rengi aerodinamiği vurgularken, yan gövde kaplamalarındaki V şeklideki krom süslemeler ise güç ve hız kavramlarına vurgu yapıyor. Görünümdeki bu gelişmişlik algısı, İngilizce ve Japonca logolarla da destekleniyor.

Efsane motor dengeli güç

Hayabusa; ilk kez tanıtıldığı 1999 yılından bu yana sürücüsüne 6000 d/d’ye kadar motor devirlerinde, diğer spor motosikletlerden daha fazla beygir gücü ve tork sunmaya üçüncü nesliyle de devam ediyor. Modelin efsanevi yüksek performanslı, 1340 cc hacimli, sıvı soğutmalı ve sıralı dört silindirli motoru, 150 Nm’lik torkuyla üst düzey verimlilik ve dayanıklılık sunuyor. 6 vitesli şanzıman ise özel olarak tasarlanan yeni egzoz sisteminin de desteğiyle; alt ve orta devirde daha yumuşak tork ile yüksek güç üretimi sağlıyor. Bu da günlük kullanımlarda tatmin edici bir sürüşe olanak veriyor. Euro 5 emisyon normlarını da karşılayan motor yapısının bu özellikleri sonucunda; daha kontrol edilebilir, daha hızlı ve daha dengeli bir sürüş kullanıcılarla buluşuyor. Üçüncü nesil Hayabusa, 190 HP’lik motorundan aldığı güçle 299 km/s’lik son hıza ulaşabiliyor.

Öncü aerodinamik bileşenler

Yeni Hayabusa’da kullanıcıyı yormayan, yüksek hızlarda kontrollü ve güvenlikli, düşük hızlarda ise kıvrak sürüşlere imkan veren bir şasi yapısı bulunuyor. Eşit ön-arka ağırlık dağılımı, motosiklet sürüş dinamiklerinin ve üstün yol tutuş özelliklerinin temelini oluşturuyor. Hafif ve güçlü olan çift direkli alüminyum alaşımlı iskelet, döküm ve ekstrüzyon kullanılarak üretilen salıncakla birlikte güvenilirliği artırıyor. Hayabusa’nın kusursuz aerodinamiği, hiçbir motosikletin ulaşamadığı rüzgar sürtünme katsayılarını, üstün sürüklenme değerlerini ve rüzgar korumasını beraberinde getiriyor. Ayarlanabilen 43 mm çapında KYB ters ön çatal ve ayarlı KYB arka süspansiyon, yol bozukluklarını sönümleyerek üstün düz gidiş stabilitesine katkı sağlıyor. Özel tasarım Bridgestone lastikler ve 320 mm çapında fren disklerine sahip 4 pistonlu Brembo Stylema ön fren kaliperleri ise yola tutunma ve güvenlik hissini daha da artırıyor.

Akıllı sürüş sistemi

Üçüncü nesil Hayabusa’da, analog devir ve hız göstergesinin ortasına entegre edilen yeni TFT LCD paneli yer alıyor. Panelden görülen ve motosiklete ait verileri gerçek zamanlı olarak sunan “aktif veri ekranı” fonksiyonelliği destekliyor. Hayabusa’da kontrol edilebilirlik ise Suzuki Akıllı Sürüş Sistemi (S.I.R.S.) ile zirveye çıkıyor.

Suzuki mühendisleri tarafından her bir ayar için uzun süreli test, analiz ve revizyonlarla en güncel hale getirilen sistem; yola ve sürüşe en uygun optimizasyonu sağlıyor. Sistem, aynı zamanda kullanıcıya güven ve deneyim seviyeleri de sunuyor. Sürücü, TFT LCD panelden görülen bu ayarların sunmuş olduğu geri bildirimlerden yararlanarak sürüş becerilerini de geliştirebiliyor. Suzuki Akıllı Sürüş Sistemi kapsamında yer alan Suzuki Sürüş Modu Seçicisi Alpha (SDMS-α); ön ayarlı 3 fabrika modu (A: Aktif, B: Temel, C: Konfor) ve kullanıcı tarafından tanımlanabilen üç ayar modu (U1, U2, U3) sunuyor. Söz konusu sürüş modu ayarlarının her biri; pist çekiş kontrol sistemi, güç modu seçicisi, çift yönlü hızlı vites değiştirme sistemi, kafa kaldırma önleme sistemi ve motor freni kontrol sistemlerinden ilgili olanların devreye alınmasını sağlıyor. Böylelikle Hayabusa, kullanıcının kullanım tarzına ve ihtiyacına uyarlanıyor.

Sürüş modları ve ayarlar, gidonun sol elciğinde bulunan kumanda üzerinden yapılabiliyor. Sürüş güvenliğine ve konforuna katkı sağlayan diğer yardımcılar arasında ise; Aktif Hız Sınırlayıcı, Launch Control Sistemi (3 mod), Acil Durum Fren Uyarısı, Suzuki Easy Start Sistemi, Düşük Devir Yardımcısı, Hız Sabitleme Sistemi, Kombine Fren Sistemi, Pist Fren Sistemi, Eğime Bağlı Kontrol Sistemi, Yokuş Kalkış Sistemi yer alıyor.